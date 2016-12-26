"Bulabilirsek 5 günde bir kere yemek yiyorduk"

ENDİŞELİYİM
Halep'ten getirilen yaralılardan biri olan ve Hatay'da tedavi altına alınan Züheyir Muhammed Ali, ailesiyle açılan koridora kaçışı sırasında ayağından yaralandığını söyledi. Ailesinin Suriye'de kaldığını anlatan Ali, haber alamadığı 5 çocuğu ve eşinin hayatlarından endişe ettiğini dile getirdi.
KAÇMAYA MECBUR KALDIK
Ali, Halep'te insanların bombardımanın yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ettiğini belirterek, "Beş günde bir yemek bulursak yiyorduk. Bugüne kadar ülkemizi terk etmedik. Terk etmeyi de düşünmüyorduk ancak bombardıman, açlık artık bizi kaçma aşamasına getirdi" dedi.
Yeni Şafak