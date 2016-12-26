"Bulabilirsek 5 günde bir kere yemek yiyorduk"

Kuşatma altındaki Halep'te yaralanan ve açılan koridordan önce İdlib'e ardından Türkiye'ye getirilen yaralılar, geride kalan yakınlarından haber alamamanın tedirginliğini yaşıyor.



ENDİŞELİYİM



Halep'ten getirilen yaralılardan biri olan ve Hatay'da tedavi altına alınan Züheyir Muhammed Ali, ailesiyle açılan koridora kaçışı sırasında ayağından yaralandığını söyledi. Ailesinin Suriye'de kaldığını anlatan Ali, haber alamadığı 5 çocuğu ve eşinin hayatlarından endişe ettiğini dile getirdi.



KAÇMAYA MECBUR KALDIK



Ali, Halep'te insanların bombardımanın yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ettiğini belirterek, "Beş günde bir yemek bulursak yiyorduk. Bugüne kadar ülkemizi terk etmedik. Terk etmeyi de düşünmüyorduk ancak bombardıman, açlık artık bizi kaçma aşamasına getirdi" dedi.



Yeni Şafak