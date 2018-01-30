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Bukalemun malzemeler kolay kamuflaj sağlayacak

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) “bukalemun malzeme” olarak adlandırılan iletken polimer üzerinde yapılan çalışmayla, renk değiştirme özelliğine sahip ürün geliştirildi.

30 Ocak 2018 Salı 09:42
Bukalemun malzemeler kolay kamuflaj sağlayacak

İleri Polimerik Malzemeler Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli çalışmada elde edilen teknoloji, tekstil alanında renk değiştirebilen kıyafetlerin tasarımına imkan tanıyor. Geliştirilen teknoloji, malzemenin askeri kıyafetlerde kullanılmasına ayrıca ortama göre renk değiştirebilen ve çok daha kolay kamuflaj olanağı sunan kıyafet elde edilmesine olanak sağlayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:42
  1. TÜBİTAK
  2. İleri Polimerik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı
  3. Pamukkale Üniversitesi
  4. bukalemun malzeme
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