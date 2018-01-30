Bukalemun malzemeler kolay kamuflaj sağlayacak

İleri Polimerik Malzemeler Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli çalışmada elde edilen teknoloji, tekstil alanında renk değiştirebilen kıyafetlerin tasarımına imkan tanıyor. Geliştirilen teknoloji, malzemenin askeri kıyafetlerde kullanılmasına ayrıca ortama göre renk değiştirebilen ve çok daha kolay kamuflaj olanağı sunan kıyafet elde edilmesine olanak sağlayacak.