"Bugünün işini yarına bırakma"nın nedeni bulundu
Zaman algısındaki yanılsama, yapılacak işlerin ertelenmesine neden oluyor. İşleri “ağırdan alma ya da ertelemenin” nedeninin zaman algısındaki yanılsamadan kaynaklandığı belirlendi.22 Ocak 2018 Pazartesi 18:49
Peygamber Efendimiz “Yarın diyen helak olmuştur” buyuruyor. Atasözlerimizden biri olan“Bugünün işini yarına bırakma” sözü, bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakmanın türlü sakıncaları olduğunu belirtir. Yarın daha önemli bir iş çıkabilir ve bugünkü işten önce onun yapılması gerekir, bugünkü iş yine kalır. Ya da yarın çıkacak başka işler bugünküne ekleneceğinden hepsini yapmaya vakit yetmez.
Tüm bunların bilimsel karşılığı var artık. Sonuçları “Journal of Consumer Research” dergisinde yayımlanan araştırma, bir işin yapılması için tanınan süre ne kadar uzun algılanırsa, işin o kadar ertelendiğini gösterdi.
Bilim adamları katılımcılardan bankada bir hesap açmalarını istedi. Bazı katılımcılara bunun için haziran ayından aralık ayına kadar, bazılarına temmuzdan ocak ayına kadar süre tanındı.
Tanınan süre, her grup için aynı (6 ay) olsa da aralık ayına kadar zamanı bulunanların banka hesabı açmakta daha aceleci davrandığı görüldü.
Bilim adamları, ocak ayına kadar süre verilen katılımcılarda, yıl değişeceğinden, önlerinde daha çok zaman olduğu algısı oluştuğunu ve işi ertelediklerini vurguladı.
Başka iki deney de benzer sonuçlar verdi.
Zaman algısının hedeflere ulaşıp ulaşmama durumunu belirleyebileceğini belirten bilim adamları, “bugünün işinin yarına bırakılmaması” için bazı önerilerde bulundu.
Bilim adamları, “örneğin hedefiniz 50 kilo vermekse buna ‘5 kilo vermek istiyorum’ diye başlayın. Hedeflerinize ulaşmak için tarih belirleyin. ‘Para biriktirmek istiyorum’ yerine ‘salı gününden itibaren bütçe oluşturuyorum’ deyin. Hedeflerinizi somutlaştırın. ‘Sağlıklı olmak istiyorum’ yerine bugün 30 dakika yürümeye başlayın” şeklinde tavsiyelerde bulundu.