"Bugünün işini yarına bırakma"nın nedeni bulundu

Peygamber Efendimiz “Yarın diyen helak olmuştur” buyuruyor. Atasözlerimizden biri olan“Bugünün işini yarına bırakma” sözü, bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakmanın türlü sakıncaları olduğunu belirtir. Yarın daha önemli bir iş çıkabilir ve bugünkü işten önce onun yapılması gerekir, bugünkü iş yine kalır. Ya da yarın çıkacak başka işler bugünküne ekleneceğinden hepsini yapmaya vakit yetmez.

Tüm bunların bilimsel karşılığı var artık. Sonuçları “Journal of Consumer Research” dergisinde yayımlanan araştırma, bir işin yapılması için tanınan süre ne kadar uzun algılanırsa, işin o kadar ertelendiğini gösterdi.