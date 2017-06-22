Bugün ve yarın devam edecek… Türkiye ‘Rüzgar estirecek! Hücum…

Rüzgar enerjisi önlisans ihalelerinde ilk gün 4 ayrı bölgede toplamda 320 megavatlık (MW) kapasite tahsisi yapıldı. İhaleler tamamlandığında 11 bölge için 710 MW’lık önlisans verilmiş olacak. Bu santrallerin devreye girmesiyle rüzgar enerjisinde kurulu güç yüzde 12.5 oranında artacak. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre devreye alınacak yeni santraller, Türkiye’deki toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 1’i kadar elektrik üretecek.

BİR GÜNDE 4 İHALE

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan önlisans ihalelerinin ilk gününde, toplamda 80 MW’lık Kayseri-Niğde bölgesinde, en düşük teklifi veren firmalardan Enerjisa’ya 65, Esengüç Enerji Yatırım AŞ’ye 15 MW’lık kapasite tahsis edildi.

Adana bölgesi için en düşük teklifi veren 4 firmaya toplam 120 MW’lık kapasite tahsis edilirken, Aksaray-Kırşehir-Nevşehir bölgesi için kilovatsaat başına eksi 1.15 dolar/centle en düşük teklifi veren RES Anatolia Holding AŞ’ye 60 MW’lık kapasite tahsisi yapıldı. Ankara-Kırıkkale-Çankırı bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi veren firmalardan Jüpiterges Elektrik Üretim AŞ’ye 40, Simge RES AŞ’ye 20 megavat olmak üzere toplamda 60 MW’lık kapasite tahsisi gerçekleştirildi.

İhaleler 22 ve 23 Haziran’da da devam edecek, tamamlandığında 11 bölge için 710 MW’lık önlisans verilmiş olacak. Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla 21-23 Haziran tarihlerinde yapılacak ihaleler sonucunda, toplam 710 MW’lık üretim kapasitesi için önlisans verilecek. Bu miktar, 2016 sonu itibarıyla rüzgardaki toplam kurulu gücün 8’de birine karşılık geliyor.

Türkiye’de 2016 sonu itibarıyla 78 bin MW’lık elektrik üretim kurulu gücü bulunuyor. 2016’da gerçekleştirilen 1387 MW rüzgar kurulu gücü ile toplamda 6 bin 106 MW rüzgar kurulu gücüne ulaşıldı. Türkiye 2016’da gerçekleştirdiği 1387 MW’lık kurulu güç ile Avrupa’da rüzgar sektöründe ilk üç, dünyada ise yedinci sırada yer aldı.

EPDK’nın verilerine göre, 2016 yılında elektrik üretim miktarı, 2015 yılına göre yüzde 4.12 artarak 272.56 TWh (terawatt saat) oldu. Tüketim miktarı ise 2015 yılına göre yüzde 4.44 artarak 277.52 TWh’a ulaştı. Üretim miktarının yüzde 32.16’sı doğalgazdan, yüzde 24.7’si hidroelektrikten, yüzde 15.35’i taş kömürü ve linyitten, yüzde 17.52’si ithal kömürden, yüzde 5.69’u rüzgardan, geri kalan kısım ise diğer kaynaklardan elde edildi. Son beş yıllık verilere göre elektrikte rüzgarın payı her geçen gün artıyor.