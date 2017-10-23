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Bugün Türkiye’yi gündeminde neler bekleniyor

Bugün (23.10.2017) Türkiye’nin gündeminde neler olacak. İşte Türkiye’nin programlı gündemi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 07:50
Bugün Türkiye’yi gündeminde neler bekleniyor

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo ve Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavoridis ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Casim El Sani’yi ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00/14.45/16.15/17.30)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman Sırbistan'da.

- Kahraman, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic tarafından kabul edilecek, Ulusal Meclis Başkanı Maja Gojkovic ve Başbakan Ana Brnabic ile görüşecek.

- İsmail Kahraman onuruna, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Gojkovic tarafından öğle yemeği, Sırbistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Zoran Drasigic tarafından akşam yemeği verilecek.

(Belgrad)

3- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'na, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri̇ Bakanı Veysel Eroğlu, 5. Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Model Fabrika İmzaTöreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ekim ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ın Kerkük kentinin merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 07:50
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