Bugün tanıtıldı... Akıllı telefonlar rafa kalkacak...

Lenovo Folio, ikiye katlanarak telefon boyutuna gelen bir tablet. Fazla heveslenmeden, Lenovo Folio’nun bir konsept cihaz olduğunu bilmekte fayda var. Yani cihazın yakın zamanda satışa sunulması pek mümkün görünmüyor. Yine de bu durum cihazın çok etkileyici olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Tablet 1920 x 1440 çözünürlüklü 7,8 inç ekrana ve Qualcomm Snapdragon 800 işlemciye sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışıyor. 2017’nin en iyi performansına sahip değil fakat zaten cihazı özel kılan şey ekranının katlanabiliyor olması. Tablet katlandığında cebinize rahatça sığabilecek on santimlik bir telefon haline geliyor.

Kullanıcı arabirimi otomatik olarak sanki iki ekran varmış gibi ayarlanıyor. Lenovo, katlanarak telefon boyutuna gelen tabletler üzerine çalışan tek şirket değil. Samsung ve Oppo da yıllardır aynı konsept üzerine çalışmalar yürütüyor. Samsung’un ‘Galaxy X’ kod adlı katlanabilir telefonunun bu yılın sonunda piyasaya sunulacağı söyleniyordufakat üretimle ilgili sebeplerden telefonun satışı 2019 yılına kadar ertelendi.