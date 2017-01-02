Bugün son gündü, süre uzatıldı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakların ilk taksit ödemelerinin bugün son günü olduğunu hatırlatarak, "Tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle süre 9 Ocak mesai bitimine kadar uzadıldı" açıklamasını yaptı

Bugün son gündü, süre uzatıldı...
Eklenme: 02 Ocak 2017, 18:57
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SGK'dan az önce yapılan açıklama şöyle :

"Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günüydü. 02/01/2017 pazartesi günü (bugün), Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 
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