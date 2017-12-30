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Bugün resmen başladı! Artık mahkeme kararına gerek yok... İsteyen herkes...

İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarda yazım ile imladan kaynaklanan anlam değişikliklerinin düzeltilmesi başladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:12
Bugün resmen başladı! Artık mahkeme kararına gerek yok... İsteyen herkes...

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Resmi Gazete'de 3 Kasım'da yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan tanındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bu düzeltme işlemleri başladı.

Buna göre, ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler, bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edecek. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yurt dışında bulunanlar ise ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvurabilecek. Dış temsilcilikler tarafından bu talepler il veya ilçe idare kurullarınca değerlendirilmek üzere başvuru yapanların aile kütüğünde kayıtlı olduğu yerin valilik veya kaymakamlığına bildirilecek.

Ad ve soyadı değişikliği kararlarıyla ilgili il ve ilçe idare kurulları tek veya toplu karar verebilecek. Verilen bu kararlara göre, nüfus müdürlüklerince ad ve soyadlarında gerekli düzeltmeler yapılabilecek.

Değiştirme taleplerinde bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmayacak.

Hükümlüler Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla müracaat edecek

Kimliklerdeki hatalı yazımlarda, soyadını değiştiren erkek ise kendisiyle beraber varsa eşi ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadlarını düzelttirebilecek. Soyadını değiştiren kadın ise kendisiyle beraber varsa ergin olmayan çocuklarının da soyadlarındaki hatalı yazımları değiştirebilecek.

Bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum edilen hükümlüler düzeltme işlemi için Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla müracaatta bulunabilecek. Vasilerinin de ad veya soyadı değişikliği talebine ilişkin yazılı izninin olması kaydıyla hükümlünün talebi, il ve ilçe idare kurullarınca değerlendirmeye alınacak.

Ayrıca ayırt etme gücüne sahip olup, yaşlılığı, engeli veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yapamayan kişilerin, kendi istekleri üzerine verilen ve kesinleşmiş olan kısıtlama kararı bulunması halinde ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri de kabul edilecek.

Resen başvurular kabul edilmeyecek

Düzenlemeye göre, hatalı yazılımlarda, kişilerin yazılı talebi olmadan resen yapılan başvurular reddedilecek.

Türk vatandaşlığını kaybedenlerin "Mavi Kartlılar Kütüğü"ndeki ad ve soyadlarının düzeltilmesine ilişkin talepler ile ölmüş kişiler adına yapılan değişiklik talepleri de kabul edilmeyecek.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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