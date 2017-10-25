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Bugün piyasalar nasıl başladı, dolar ne kadar? İslam Memiş değerlendiriyor

Piyasalar bugüne nasıl başladı, dolar ne kadar? Para Piyasaları ve Ekonomi Uzman İslam Memiş yorumladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:05
Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:05
  1. islam memiş
  2. dolar bugün ne kadar
  3. piyasalarda son durum
  • Reis SevdalısıReis Sevdalısı12 sa önce
    dolar yada yuro kılısdarın yüzünde artıyor. acilen idam edin kılışdarı da ülkemiz ferahlığa erişsin. doların da yuronun da kılısdarın da kimsenin reyisimizi üzmeye hakkı yoktur. selam ve dua ile.
  • OSMANOSMAN13 sa önce
    ANLAŞILAN EKONOMİ KÖTÜYE GİTSİN DİYE KINA YAKANLAR VAR
  • OzkanOzkan14 sa önce
    Siz piyasa haberi yapmazdiniz hayirli olsun
  • pirana61pirana6114 sa önce
    böyle devam ederse batıyoruz anlamına gelir milletin bozdurduğu dolarlar zenginlere gitti üç kuruş dolar vardı onuda bu yöntem ile milletin elinden aldılar milletin elindeki tl yide pul pul pula çevirdiler sağolsun ak parti bizi avrupa batıyor yalanları ile uyutuyor ülkemize elin gavur yunanı bulgarı ucuz diye alış verişe geliyor ama kendi halkına 50 tl eti yedirmeye devam ediyor bir et fiyatı değil akaryakıt bile kazık fiyatlarda halen daha o avrupa batacak yalan yalan yalan
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