Bugün piyasalar nasıl başladı, dolar ne kadar? İslam Memiş değerlendiriyor

dolar yada yuro kılısdarın yüzünde artıyor. acilen idam edin kılışdarı da ülkemiz ferahlığa erişsin. doların da yuronun da kılısdarın da kimsenin reyisimizi üzmeye hakkı yoktur. selam ve dua ile.
OSMAN13 sa önce
ANLAŞILAN EKONOMİ KÖTÜYE GİTSİN DİYE KINA YAKANLAR VAR
Ozkan14 sa önce
Siz piyasa haberi yapmazdiniz hayirli olsun
pirana6114 sa önce
böyle devam ederse batıyoruz anlamına gelir milletin bozdurduğu dolarlar zenginlere gitti üç kuruş dolar vardı onuda bu yöntem ile milletin elinden aldılar milletin elindeki tl yide pul pul pula çevirdiler sağolsun ak parti bizi avrupa batıyor yalanları ile uyutuyor ülkemize elin gavur yunanı bulgarı ucuz diye alış verişe geliyor ama kendi halkına 50 tl eti yedirmeye devam ediyor bir et fiyatı değil akaryakıt bile kazık fiyatlarda halen daha o avrupa batacak yalan yalan yalan