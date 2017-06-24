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Bugün paylaşıldı... Metrelerce yaklaştılar...

Hafta başında ABD'nin duyurduğu haberin fotoğrafları paylaşıldı, bazı karelerde SU-27'deki Rus pilot bile görülebiliyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:07
Bugün paylaşıldı... Metrelerce yaklaştılar...

BD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), Baltık Denizi üstünde Amerikan jetine metrelerle yaklaşan Rus savaş uçağının görüntüsünü paylaştı.

PİLOT BİLE GÖRÜNÜYOR

Associated Press'in (AP) servis ettiği fotoğraf, 19 Haziran'da çekilmiş. Bir SU-27 Rus jeti, Amerikan RC-135U savaş uçağının dibine kadar sokuluyor. Hatta bazı karelerde SU-27'deki Rus pilot bile görülebiliyor. 

19 Haziran tarihinde medyaya yansıyan haberlerde, Rus jetinin 1,5 metre yaklaştığı belirtilmişti.

Rusya ve ABD, son dönemde Baltık Denizi üstünde sık sık karşı karşıya geliyor. Moskova son olarak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa ABD jetlerinin yaklaştığını duyurmuştu.

PUTİN ÇOK KIZDI

Gerilimi asıl besleyen ise, NATO ile Rusya arasında devam eden restleşme. NATO, geçen yıldan bu yana Rusya sınırında çok sayıda tatbikata imza attı. Tatbikatlarda gövde gösterisi yapan en büyük Ordu, elbette ABD oldu. Washington, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'ya en büyük askeri çıkarmasını yapmış durumda. Diğer NATO üyelerinin de asker verdiği tatbikatlar, Rusya lideri Vladimir Putin'i çok kızdırdı.

Rusya, Avrupa içindeki toprağı Kaliningrad'da S-300 ve İskender füzeleri yerleştirerek NATO'ya yanıt verdi. Putin'in bir diğer adımı da, Polonya sınırına asker yığmak oldu.

 

 
Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:07
  1. NATO
  2. Rusya
  3. SU-27 Rus jeti
  4. Washington
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