Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bugün kapılar açılınca… Bir anda ortalık karıştı!

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçiş sırasında izdihama yol açtı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:04
Bugün kapılar açılınca… Bir anda ortalık karıştı!

Kilis Valiliği'nin Kurban Bayramı izni nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 9'uncu gününde de sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, kapının açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle sonlandırılan izdihamda Suriyeli bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sıra nedeniyle Suriyeliler arasındaki tartışma da görevliler tarafından büyümeden sonlandırıldı.

Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 17 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:04
  1. suriye
  2. bayram
  3. sınır
  4. kuyruk
  5. izdiham
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenler seminerleri bulundukları ilde alacaklar
    1. Öğretmenler seminerleri bulundukları..
    2. Suudi Arabistan o ülkeyi vurdu: 30 ölü!
    3. Kurban Bayramı tatilinden kimler..
    4. FETÖ'cüler şereflerini kaybetme..
    5. Mısır'dan ABD'ye şok misilleme!
    6. ABD'nin yeni hedefi Türkiye'nin kardeş..
    7. 7 general ByLock gerekçesiyle emekli..
    8. Savaş uçakları oteli vurdu! Onlarca..
    9. Emri Barzani verdi! Kanalın bileti..
    10. Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu!
    11. Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı..
    12. Bugün kapılar açılınca… Bir anda..
    13. Firari Salih Tuzcu Konyaspor'a açıkça..
    14. Çavuşoğlu Irak'ta açık açık söyledi!..
    15. Çocukları sakınmamız gereken bir..
    16. Türkiye o bölgeden çekilecek mi?
    17. Fenerbahçe - Vardar maçı hangi gün..
    18. Emri Mesut Barzani verdi! Kanalın..
    19. Meral Akşener’e göz kırptı… ‘Beni de..
    20. Londra'da tren istasyonunda yangın..
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…
    Meral Akşener’in partisi 2019 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı…