Bugün havalar nasıl olacak?
Yurtta bugün havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den alınan hava raporlarına göre yurtta bugün beklenen hava durumu...02 Kasım 2017 Perşembe 08:11
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde artacağı fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, gece saatlerinde Trakya kesimi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda hafif don olayı, sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 15°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
BURSA °C, 15°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
SAKARYA °C, 17°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 17°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 13°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde göller yöresinde hafif don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, sabah saatlerinde doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.
GİRESUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, öğleden sonra batısı parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.