Bugün havalar nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde artacağı fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, gece saatlerinde Trakya kesimi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda hafif don olayı, sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BURSA °C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

SAKARYA °C, 17°C

Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 17°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 13°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde göller yöresinde hafif don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, sabah saatlerinde doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, öğleden sonra batısı parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.