Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bugün havadan görüntülendi! Kahreden görüntü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık AdalarıTabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde önceki gün meydana gelen orman yangınındazarar gören bölge, havadan görüntülendi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:36
Bugün havadan görüntülendi! Kahreden görüntü

Anadolu Ajansı'nın (AA) gerekli izinleri almasının ardından havadan  yaptığı çekimlerde, yangının bölgede yol açtığı zararın boyutu görülüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin, Türkiye'nin en  büyük tabiat parkları arasında yer alan bölgede tedbir amaçlı beklettiği görüldü.

Bu arada, bölgeye gelen turistlerin gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü duydukları bildirildi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışmalar  sürdürülüyor.

17 Ağustos saat 17.00 civarında başlayan orman yangınına, 2 amfibik  uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibiyle  müdahale edilmişti. 3 saat içinde kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan  zarar görmüştü.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:36
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık
  3. bugün
  4. Anadolu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis tam baskın yaparken karşısında onu görünce… Yardım istedi
    1. Polis tam baskın yaparken karşısında..
    2. Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses..
    3. İnternetten satın aldı! Sadece 1 gün..
    4. Bugün havadan görüntülendi! Kahreden..
    5. İran'dan Türkiye açıklaması: İş..
    6. Hükümet düğmeye bastı! İlk adım..
    7. Van'da hainlere operasyon! Öldürüldüler
    8. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı!
    9. Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her..
    10. 15 Temmuz gecesi hainler iş..
    11. Alman devinden Türkiye kararı!
    12. Bu araç bir lira 43 kuruşla 130..
    13. Jandarma 1200 kadını arayıp sordu:..
    14. Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil..
    15. Amerika'da hükümetin 'kapanma'..
    16. Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti
    17. Engeliler Saros’ta tüplü sualtı dalışı..
    18. Düzenleme getirildi... Kadınların gece..
    19. FETÖ savcısı Öz'ün 5 milyon dolarlık 2..
    20. Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Tanıtım..
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
    Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
    MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!
    MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!