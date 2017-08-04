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Bugün El Bab'da bulundu...

Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştiren El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'e ait mühimmat deposu bulundu.

04 Ağustos 2017 Cuma 19:10
Bugün El Bab'da bulundu...

YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen El Bab kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. 

Özgür Suriye Ordusu birlikleri bugün El Bab kentinin kuzeyinde yer altında gizlenmiş çok sayıda mühimmat buldu. 

Mühimmatlar araçlarla El Bab merkezinde bulunan güvenlik güçlerine getirildi. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:10
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Fırat Kalkanı operasyonu
  3. El Bab
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