Bugün Dünya güneşe en uzak mesafede

Bu değişimin nedeni, matematiksel hesaplarla kapsamlı bir şekilde Alman gökbilimci Johannes Kepler tarafından açıklandığı üzere, dünyamızın da içinde yer aldığı güneş sistemindeki gezegenlerin tam yuvarlak değil elips bir yörüngeye sahip olması.

Yörüngenin elips biçiminde oluşu dünyanın her sene güneşe en yakın ve en uzak konumlanacağı iki uç noktanın oluşmasına neden oluyor. Güneşe en yakın olduğumuz nokta günberi (perihelion) ve en uzak nokta günöte (aphelion) olarak biliniyor.

4 Temmuz günü dünya, yaklaşık 153 milyon kilometre uzaklıkla güneşe en uzak noktada, yani aphelion-günöte noktasında bulundu. Bu yılın günberi noktası (perihilion) yaklaşık 150 milyon kilometre ile 3 Ocak'ta yaşanmıştı.