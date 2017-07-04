Bugün Dünya güneşe en uzak mesafede
Bugün (4 Temmuz) dünyamız Güneş'e en uzak konumda. Bunu duyunca ilk aklımıza gelen soru bu uzaklık yaz sıcaklarından kurtulacağımız anlamına geliyor mu? Cevap maalesef hayır. Neden mi? Detaylar haberimizde...04 Temmuz 2017 Salı 19:16
Bu değişimin nedeni, matematiksel hesaplarla kapsamlı bir şekilde Alman gökbilimci Johannes Kepler tarafından açıklandığı üzere, dünyamızın da içinde yer aldığı güneş sistemindeki gezegenlerin tam yuvarlak değil elips bir yörüngeye sahip olması.
Yörüngenin elips biçiminde oluşu dünyanın her sene güneşe en yakın ve en uzak konumlanacağı iki uç noktanın oluşmasına neden oluyor. Güneşe en yakın olduğumuz nokta günberi (perihelion) ve en uzak nokta günöte (aphelion) olarak biliniyor.
4 Temmuz günü dünya, yaklaşık 153 milyon kilometre uzaklıkla güneşe en uzak noktada, yani aphelion-günöte noktasında bulundu. Bu yılın günberi noktası (perihilion) yaklaşık 150 milyon kilometre ile 3 Ocak'ta yaşanmıştı.
Günberi: Güneş etrafında dolanan bir gökcisminin güneşe en yakın olduğu noktadır. Perihel olarak da adlandırılır.
Günöte: Güneş etrafında dolanan bir gökcisminin güneşe en uzak olduğu noktadır. Afel olarak da adlandırılır.
Dünya, Güneş etrafındaki dönüşü sırasında günberi noktasına 03-04 Ocak tarihinde, günöte noktasına ise 04-06 Temmuz tarihinde gelir.
Dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu iki konum arasında 5 milyon kilometreye yakın bir fark vardır. Günberi noktasında 147 milyon 300 bin kilometreye kadar düşen dünya-güneş mesafesi günöte noktasında 152 milyon 100 bin kilometreye kadar yükselir.
Gökbilimcilere göre aradaki bu fark gözle görülebilecek kadar net değil, ancak kesinlikle ölçülebilir ve kayda değer bir fark.
Peki, 4 Temmuz günü dünya güneşe en uzak noktada yer aldığına göre, neden Kuzey Yarımkürede temmuz ayı bu kadar sıcak geçiyor?
Bunun cevabı mevsimleri belirleyen şey, dünyanın güneşe olan uzaklığı değil eksenin yörünge ile yaptığı eğimli açıda olması.