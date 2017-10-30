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Bugün doviz ve altında neler olacak?

Piyasalar haftaya sakin başladı. Peki döviz ve altında bugün neler olacak? İşte detaylar:

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:24
Bugün doviz ve altında neler olacak?

Döviz ve altında bugün neler olacak? Bu sorunun cevabını Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.

İSLAM MEMİŞ'İN ANALİZİ:

Geçen haftayı gergin geçiren piyasalar, yeni haftaya sakin bir seyirde başladığını gözlemliyoruz.

Özellikle dolar/TL kuru cuma günü 3,844 Lira seviyesini test ederek, diğer döviz ve altın fiyatlarının yükselmesine destek vermişti.

Dolar/TL haftaya 3,778 Lira seviyesinden açılış yaptı.

Bu hafta dolar/TL kurunda 3,70 Lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz.

3,70 Lira seviyesi aşağı yönlü kılırsa düşüşler 3,67 Lira seviyesine kadar devam edebilir.

Direnç seviyesi olarak 3,80 Lira seviyesini takip edeceğiz.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.

Faiz kararından sonra açıklama yapan Başkan Mario Draghi’nin açıklamalarından sonra avro/dolar paritesi 1.1575 bandına kadar gerilemişti.

Haftaya 1,1616 bandından başlayan avro/dolar paritesinde 1,15-1,18 aralığını takip edeceğiz.

Altının gram fiyatı ise 154,40 Lira seviyesinden açılış yaptı.

Altının gram fiyatında bu hafta 150 Lira seviyesini destek, 155 Lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.

Bıst 100 bu hafta 110 bin puanı tekrar test edebilir.

Bu hafta ABD Başkanı Danold Trump, yeni Fed başkanını açıklamasını bekliyoruz.

ABD tarafından açıklanacak olan önemli verilerin olduğunu belirtmek isteriz.

Ancak ABD’den açıklanacak başta İstihdam Verisi gibi önemli veriler kasırganın olumsuz etkilerinden dolayı beklentileri karşılamayabilir.

Ondan sebep döviz fiyatlarında geri çekilmeler, TL’ye güç vermeye devam edebilir.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 09:24
  1. İslam Memiş
  2. Dolar
  3. euro
  4. altın
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