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Bugün denize iniyor

Yerli üretim Lojistik Destek Gemisi (A-575) bugün düzenlenecek törenle denize indirilecek. Törene Başbakan Binali Yıldırım katılacak.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
Bugün denize iniyor

Bir milli gururumuz daha. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Selah Tersanesi’nde inşa edilen yerli üretim Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi (A-575) bugün düzenlenecek törenle denize indirilecek.

İsmini, 1993 Deniz Kurdu Tatbikatı sırasında kaybolan ve 15 yıl sonra bulunan şehit SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi’den alan, yerli üretim gemi; 106,51 metre boy, 16,80 metre genişlik ve 6150 ton yakıt taşıma kapasitesine ve helikopter platformuna sahip. Saatte 12 deniz mili (22 km/saat) üzerinde sürat yapabilecek gemi, 9500 deniz mili ( 17594 km) seyir siasına sahip.

Üsteğmen'in cesedi 15 yıl sonra bulundu

Amasra'da “Denizkurdu Tatbikatı” sırasında 15 Nisan 1993'te kaybolan Sualtı Taarruz Komandosu (SAT) Dz. Kd. Üsteğmen Arif Ekmekçi, 15 yıl sonra bulunmuştu.

2008 yılında Amasra açıklarında balıkçıların ağlarına bir ceset takıldı. Kıyıya çıkarılan cesedin bacaklarında, dalgıç elbisesine rastlandı. Kaldırıldığı Adli Tıp Kurumunda, aile üyelerinden alınan örnekler ile karşılaştırılarak DNA testi uygulanan cesedin, Dz. Kd. Üsteğmen Arif Ekmekçi'ye ait olduğu belirlenmişti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
  1. Binali Yıldırım
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. 5 Nisan
  4. Lojistik Destek Gemisi
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Allahu Ekber La İlahe İl Allah Muhammeden Resulullah çok şükür gemi gaz tiribünü ve motorlarında milli yapılmalı.Allah sayısını çok attırsın
  • atamanataman1 sa önce
    Allah rahmet etsin. 15 yıl ceset nasıl korunmuş?
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