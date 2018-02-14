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Bugün de onlarca terörist cesedi gömüldü!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör mevzilerine yapılan operasyonlarda öldürülen 21 terörist bugün Afrin'de gömüldü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:53
Bugün de onlarca terörist cesedi gömüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun hayata geçirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör yuvaları yerle bir edilirken, çok sayıda terörist hayatını kaybetti. Ulaşabildikleri terörist cesetlerini gömmeye devam eden terör örgütü YPG militanları bugün yine işbaşındaydı.

HALKI ZORLA CENAZE TÖRENİNE GETİRDİLER

Afrin halkını anonslar eşliğinde zorla törene çağıran YPG'li teröristler, bir yandan teröristleri gömerken bir yandan da ufak çaplı bir gövde gösterisi düzenlemeye çalıştı. 21 teröristin gömüldüğü törende örgüt lehine sloganlar atıldı.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:53
  1. Afrin
  2. ypg'li terörist
  3. terörist cesedi bulundu
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Özgür Suriye Ordusu

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