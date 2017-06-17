Bugün bulundu... Görenler şaşırdı...

İngiltere'de balıkçıların tuttuğu bir balık gören herkesi hayrete düşürdü. Balıkçılar yavru balinanın iki başı olduğunu fark etti.

SİYAM İKİZLERİNİ ANDIRIYOR

BBC'nin haberine göre yapışık olarak dünyaya gelen balıklar aslında iki farklı balıktı. Aynı vücudu taşıyan balık siyam ikizlerini andırıyordu. Uzmanlar balıkların doğduktan hemen sonra öldüğünü bildirdi.

Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirten uzmanlar yunuslarda çift başlı yaşayabilen bir örneğin henüz tespit edilmediğini aktardı.