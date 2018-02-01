Bugün bulundu... Dev bomba şantiyeden çıktı...

Hong Kong’un merkezinde inşaat halinde bir alanın zemininde bulunan bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirtiliyor.

Polis, Hong Kong kongre ve sergi merkezi yakınlarında tehlikeli halde bulunan bombanın başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Polis, bombanın etkisiz hale getirilmesi için 4 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini, çevredeki iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.

Yetkililer bir hafta içerisinde ikinci bombanın bulunduğunu belirtti. Bomba imha uzmanı, bulunan bombanın Pazar günü bulunan bombayla aynı türde olduğunu belirtti.

Hong Kong’da geçtiğimiz yıl da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ABD yapımı bir bomba bulunmuştu.