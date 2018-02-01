Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bugün bulundu... Dev bomba şantiyeden çıktı...

Hong Kong’da bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:45
Bugün bulundu... Dev bomba şantiyeden çıktı...

Hong Kong’un merkezinde inşaat halinde bir alanın zemininde bulunan bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirtiliyor.

Polis, Hong Kong kongre ve sergi merkezi yakınlarında tehlikeli halde bulunan bombanın başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Polis, bombanın etkisiz hale getirilmesi için 4 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini, çevredeki iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.

Yetkililer bir hafta içerisinde ikinci bombanın bulunduğunu belirtti. Bomba imha uzmanı, bulunan bombanın Pazar günü bulunan bombayla aynı türde olduğunu belirtti.

Hong Kong’da geçtiğimiz yıl da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ABD yapımı bir bomba bulunmuştu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:45
  1. ABD
  2. Hong Kong
  3. Polis
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kobani'de kansızlardan 'kan' anonsu!
    1. Kobani'de kansızlardan 'kan' anonsu!
    2. Pentagon'dan Türkiye açıklaması:..
    3. "Suriye, Rusya için 'ikinci Afganistan..
    4. O ülkeden füze denemesi
    5. Tacikistan Başmüftüsü'nden Afrin desteği
    6. Halk kenti savunmak için hendek kazıyor
    7. Facebook kapanıyor mu?
    8. Ankara'da büyük patlama!
    9. İtiraf ettiler... Devasa bir kayıp var
    10. Deprem sonrası doğdu... Bakın adını ne..
    11. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler izne..
    12. Türkiye'ye bir Afrin desteği daha!
    13. Bakan Soylu: Afrin'de bunu tesis..
    14. 105 yaşında ölen Japon doktordan 8..
    15. Kamyonun yakıt deposundan öyle birşey..
    16. Yargıtay hazırladı... 15 Temmuz ile..
    17. Ahmet Nesin'den cahil 'Afrin' yorumu
    18. Bugün bulundu... Dev bomba şantiyeden..
    19. Terör örgütü PKK kan anonsu yapmaya..
    20. 20 katlı bina cayır cayır yandı
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Rapor isteyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap
    Rapor isteyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki