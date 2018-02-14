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Selahattin Demirtaş duruşma için Ankara'ya götürüldü

Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı dava için Edirne'den Ankara'ya getirildi. Demirtaş, ana dava için mahkeme salonunda ilk kez yer alacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:32
Selahattin Demirtaş duruşma için Ankara'ya götürüldü

Diyarbakır'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP eskiş Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek ana davası için Edirne'den Ankara'ya getirildiği öğrenildi.

100'ÜN ÜSTÜNDE AVUKAT

Ankara Adliyesi'ndeki duruşma salonunun küçük olması nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak duruşmaya, 100'ün üzerinde avukatın katılması bekleniyor.

TUTUKLU YARGILANDIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI

Tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına, güvenlik gerekçesiyle getirilmeyen Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de duruşmaya katılmayınca mahkeme heyeti, bugün görülecek duruşmaya getirilmesi yönünde karar vermişti. Böylece Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davada duruşma salonunda ilk kez hazır bulunacak. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı.

Demirtaş, 'terör örgütü kurma ve yönetme', 'örgüt propagandası' ile 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:32
  1. Selahattin Demirtaş
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Edirne

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