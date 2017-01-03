Bugün belli oluyor...

Emekli ve memurlar bugün Ocak zammı oranını ve enflasyon farkı alıp alamayacaklarını öğrenecek. Eğer 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmışsa emekliler enflasyon farkı alacak.

Bugün belli oluyor...
Eklenme: 03 Ocak 2017, 09:46
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Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan promosyon müjdesinden sonra gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. 2016 yılının ikinci dönemindeki enflasyon oranına göre yapılacak zam bugün açıklanacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmışsa enflasyon farkı alacak. Emekliler, zammı bu ay içinde yatacak maaşlarında görecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE DE ZAM

Memur emeklilerinin maaşı da bu ay zamsız yatmış oldu. Ancak onlar da zam farklarını önümüzdeki ay görecek. Merkez Bankası'nın 2016'nın ikinci döneminin enflasyonunu yüzde 3.73 olarak tahmin ediyor.

 
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