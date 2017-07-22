Bugün Aksa, yarın bütün Kudüs!

Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto etti. Mescid-i Aksa’ya girmeyerek camiye çıkan caddelerde cuma namazı kılan Filistinliler, namazın ardından yürüyüşe geçti. İsrail polisi, Müslümanlara saldırı başlattı. Kalabalığın dağılmasının ardından Batı Şeria’da düzenlenen yürüyüşlere İsrail askerleri müdahale etti. Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytüllahim kentinin kuzey girişinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında eylem yapan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazla, ses bombası, plastik ve gerçek mermiyle müdahale edildi.

İsrail polisinin saldırılarında üç Filistinli hayatını kaybetti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin işgal altındaki kentin Tur bölgesinde saldırıda yaralanan ve hastanbeye kaldırılan 17 yaşındaki bir Filistinli gencin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanenin açıklamasında hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da işgal altındaki Doğu Kudüs’e bağlı Ebu Diys Mahallesinde de bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı, yaralı sayısının 193 olduğunu bildirdi. İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

‘BUGÜN AKSA YARIN BÜTÜN KUDÜS’

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, İsrail’in son dönemde Mescid-i Aksa’da yaptığı saldırıların amacının Kudüs’ü başkent yapmak olduğunu kaydederek, “Bunun içinde öncelikle bölgede en etkin unsur olarak Müslümanları daha fazla kontrol altında tutmak amacında. Bunun yolu da Mescid-i Aksa’yı kullanmak” dedi. İsrail’in Mısır ve Suudi Arabistan’la yakınlaşmasının kendisine bir özgürlük alanı açtığına vurgu yapan Kurşun, şunları kaydetti: “İsrail, Kudüs üzerinde mutlak egemenlik kurmak istiyor. ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde Kudüs’ün başkent olarak ilanı gündeme gelmişti ancak bu adım, sonrasında gündemin gerisinde kalmıştı. Bu sorunlu dönemde İsrail kendisine alan açıp dünyaya mesaj veriyor. Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Tomar ise şu anda Ortadoğu ve İslam ülkelerinin durumunun İsrail’in gerilimi yükseltmesi için çok müsait olduğuna dikkati çekerek İslam dünyasının mezhebi, etnik çatışmalar nedeniyle birlik içinde ciddi bir tepki vermesinin mümkün olmadığını söyledi.



İSRAİL’İN ‘İLK KIBLE’YE SALDIRILARI ARTIYOR

İsrail’in son bir haftada Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelik attığı tek taraflı adımlar, son üç yılda mekana yönelik artan ihlallerini yeniden gündeme getirdi.

13 Haziran 2014 : İsraillilerin Mescid-i Aksa avlusuna girmesini protesto ettikten sonra namaz kılan 30 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2014: İsrail Parlamentosu Knesset İçişleri Komitesi Başkanı Miri Regev: “Tapınak Dağında namaz kılmak isteyen herkese bu olanak sağlanmalıdır” dedi.

9 Eylül 2015: Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan murabıtlara yasak konulduğunu açıkladı.

14 Eylül 2015: İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’ya postallarıyla girerek 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

28 Aralık 2016: İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Doğu Kudüs’te yer alan Silvan beledisinin Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki Babu’l Mağaribe Meydanı arasında kazılan yeni bir tüneli açtı.

İSRAİL’LE İLİŞKİLER ASKIDA

Filistin, dün Mescid-i Aksa için ayaktaydı. Onbinlerce kişinin cuma namazı ardından düzenlediği yürüyüşlere işgal güçleri ses bombaları ve gerçek mermilerle saldırdı. Tel-Aviv saldırılara son vermeyince Filistin yönetimi İsrail ile tüm ilişkilerini askıya aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail’le tüm ilişkileri askıya aldıklarını” açıkladı. Abbas, “El-Aksa Camii için verilen karar iptal edilene kadar İsrail tarafıyla olan bütün temasların her seviyede ertelendiğini ilan ediyorum” dedi.