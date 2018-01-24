Bugün açıklandı: En az 750 ölü ve yaralı

Suriye muhalefetinin en geniş ve organize grubu olan Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ)'ne bağlı Iba Ajansı, Hama, İdlib ve Halep illerinde son dönemde yoğunlaşan çatışmalara dair istatistikler paylaşıldı.

Iba Ajansı'nın yayınladığı infografiğe göre rejim ve müttefiklerinin en az 750 ölü ve yaralı verdiği, 37 rejim milisinin esir alındığı, 1 savaş uçağı olmak üzere 2 İHA’nın da düşürüldüğü belirtildi.

Çalışmada başta tank, BMP, Pick-up olmak üzere onlarca askeri araç tahrip edildiği ve ele geçirildiği de iddia edildi.

Rejim, Ebu Zuhur askeri havaalanını hedef alan operasyonu neticesinde başta HTŞ olmak üzere muhalifler ile Hama, İdlib ve Halep kırsalında uzun süredir yoğun bir savaş içerisinde.

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