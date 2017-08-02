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Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının bu yılki ilk hasadı yapıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:17
Buğdayın atası siyezin hasadı başladı

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı başladı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyezin bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak bilindiğini söyledi.

Bölgede siyez hasadının başladığını aktaran Alıcıoğlu, "Tarlalarda biçerdöverler çalışıyor. Hasat dönemimiz sorunsuz şekilde başladı. Verim konusunda bir şey söylemek şu an yanlış olur. İlerleyen günlerde rekoltenin durumu yavaş yavaş ortaya çıkar." dedi.

Bölge için siyez üretiminin çok önemli olduğuna dikkati çeken Alıcıoğlu, "İhsangazi için siyez, altın demek. Siyez buğdayı bizim olmazsa olmazımızdır. Siyez burada üretilir, herkes burada üretildiğini bilir." ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Ahmet Çobanoğlu da siyez buğdayının katkı maddesi kullanılmadan yetiştirildiğini vurgulayarak, "Katkı maddesi kullanılmadığı için yıllardır bozulmadan gelen bir buğday türüdür. O nedenle bu buğdaydan yapılan bulgur çok lezzetli olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:17
  1. Kastamonu
  2. İhsangazi
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