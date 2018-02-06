Buğday sapından ısı yalıtım malzemesi ürettiler

Geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek için gayret gösteren, sınavda başarılı olan özel ve yetenekli çocukları kabul eden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkezlerden Manisa Bilim Sanat Merkezi'nde 2 öğrenci ve 1 öğretmen, konutlarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerine yenisini ekledi. Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri Ege Önem ve Salih Ege Yamanol, merkezin biyoloji öğretmeni Vural Efe ile birlikte kargı ve buğday sapını belirli miktarlarda alçıyla karıştırarak, yeni ısı yalıtım malzemesi üretti.

'FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNURKEN ORTAYA ÇIKTI'

Projenin isminin 'Geri Dönüşümlü Isı' olduğunu dile getiren Vural Efe, "Projemiz, dersimizde doğadaki atık malzemelerin neler olduğu, nasıl kullanılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunurken ortaya çıktı. Sonuçta kargı ve buğday sapının herhangi bir geri dönüşüm projesinde kullanılmadığını tespit ettik. Ardından kargı ve buğday sapını nasıl bir projede kullanabileceğimiz konusunda konuştuk. İki atık malzemenin konutlardaki ısı malzemeleri yalıtımında kullanabileceğimiz konusunda fikir ortaya çıktı. Ardından çalışmalara başladık" dedi.

Projeleri için dere kenarlarından kargı ve çiftçilerden buğday sapları topladıklarını dile getiren Efe, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda yeni bir ısı yalıtım malzemesi ortaya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Topladığımız kargı ile buğday saplarını belirli oranlarda küçük parçalar halinde kestik. Alçıyı, buğday sapını ve kargıyı belirli oranlarda birbirine karıştırdık. 4 tane ayrı maket ev oluşturduk. Oluşturduğumuz maket evlerde, belirli oranlarda karıştırdığımız ısı yalıtım malzemesini kullandık. Laboratuvarımızdaki Nova ısı ölçüm cihazı ile ne kadar ısı geçiriyor veya geçirmiyor ölçümlerini yaptık. Kendi laboratuvarımızda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra karışım ile yaptığımız alçıları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne gönderdik. Burada ev maketlerimizdeki alçılarımızın ısı iletken kat sayılarını ölçtürdük. Bu kat sayıları ölçtüğümüzde en önemli olan yüzde 50 alçı, yüzde 25 buğday sapı ve yüzde 25 kargıdan oluşan yalıtım malzememizin en önemli ısı yalıtımı olduğunu gördük. Böylece yeni bir ısı yalıtım malzemesini ortaya çıkarmış olduk."

'KONUTLARIN İÇ ISI YALITIM MALZEMESİ İÇİN UYGUN'

Türkiye'de kargı ile buğday sapı malzemelerinin yoğun olarak bulunduğunu kaydeden öğretmen Efe, geliştirdikleri projeyle çoğunlukla yakılan kargı ile buğday saplarının ülke ekonomisine kazandırılabileceğini dile getirdi. Ürettikleri yeni ısı yalıtım malzemesinin konutların içinde kullanılabileceğini belirten Efe, "Konutlarda ısı yalıtım malzemesi olarak özellikle strafor kullanılıyor. Bizim yaptığımız yalıtım malzemesi konutların içine yapılan bir yalıtım malzemesi. İçerideki ısıyı dışarıya vermiyor, içerdeki soğuğu da dışarıya vermiyor. Böylece her iki şekilde de ısı kaybı olmuyor. Ürettiğimiz yeni ısı yalıtım malzemesi konut içlerinde 10 derecelik ısı kaybını önleyebiliyor. 10 derecelik ısı kaybının önüne geçmek de konutlar için çok önemli bir durum" diye konuştu.

Vural Efe, son olarak öğrencileri Ege Önem ve Salih Ege Yamanol ile birlikte geliştirdikleri yeni ısı yalıtım malzemesinin patentini alabilmek için girişimcilerden ve sanayicilerden destek beklediklerini söyledi.