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'Buğday' filminin ilk fragmanı yayınlandı

"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun son filmi, dünya prömiyerini 12 Ağustos'ta "23. Saraybosna Film Festivali"nde yapacak.

18 Temmuz 2017 Salı 18:59
'Buğday' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Buğday" (Grain) filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Yapımı 5 yıl süren ve İngilizce çekilen film, dünya prömiyerini oyuncuların da katılımıyla 12 Ağustos'ta "23. Saraybosna Film Festivali"nde yapacak. 

"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesinin yönetmeni Kaplanoğlu, "Buğday"ın başrollerinde Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur'a yer veriyor.

Çekimleri ABD, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirilen filmin görüntü yönetmenliğini ise Giles Nuttgens üstleniyor.

Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı film, Türkiye'den Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TRT ve Galata Film ortaklığıyla çekildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:59
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Saray
  4. Almanya
  5. Fransa
  6. İsveç
  7. Katar
  8. TRT
  9. Saraybosna
  10. Galata
  11. Semih Kaplanoğlu
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