BUDO seferi iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.