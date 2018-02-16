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BUDO seferi iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

16 Şubat 2018 Cuma 09:25
BUDO seferi iptal etti

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:25
  1. BUDO
  2. deniz ulaşımı
  3. İstanbul
  4. bursa

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