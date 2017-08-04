Budistler üç Müslümanın kafasını kesti!

Geçtiğimiz yıl (2016) içerisinde dünyadaki bütün vicdan sahibi kişilerin tepkisine yol açan Arakan katliamlarına bölgedeki gazetelerin kapanmasına, cep telefonları ve iletişim araçlarına el konulması ve dışarıya servis edilmesinin yasaklanmasıyla sonuçlanmış.

Uluslararası kamuoyunda baskılar karşılığında Myammar yönetimi gerilimi düşürmek amacıyla sistematik tecavüz, katliam ve işkencelere ara verdiğini iddia etmişti.



Geçtiğimiz günlerde internet ortamına Arakan bölgesinden yüklenen bir video katliamların aslında bitmediğini, budist çetelerin tekrar Müslümanları katletmeye başladığı duyuruldu.

ıslahhaber