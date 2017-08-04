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Budistler üç Müslümanın kafasını kesti!

Arakan'da budist çeteler tarafından kafası kesilerek katledilen üç müslüman'ın görüntüleri medyaya servis edildi. (Görüntüler şiddet içeriklidir +18)

04 Ağustos 2017 Cuma 14:52
Budistler üç Müslümanın kafasını kesti!

Geçtiğimiz yıl (2016) içerisinde dünyadaki bütün vicdan sahibi kişilerin tepkisine yol açan Arakan katliamlarına bölgedeki gazetelerin kapanmasına, cep telefonları ve iletişim araçlarına el konulması ve dışarıya servis edilmesinin yasaklanmasıyla sonuçlanmış.

Uluslararası kamuoyunda baskılar karşılığında Myammar yönetimi gerilimi düşürmek amacıyla sistematik tecavüz, katliam ve işkencelere ara verdiğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde internet ortamına Arakan bölgesinden yüklenen bir video katliamların aslında bitmediğini, budist çetelerin tekrar Müslümanları katletmeye başladığı duyuruldu.  

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 14:52
  1. budist
  2. Myammar yönetimi
  • orak çekiçorak çekiç38 dk önce
    abd nin çin ile türkiyenin arasını açmaya yönelik provakasyon görüntüleridir,dünyada en fazla müslümanı abd katletmiiştir
  • 2023202338 dk önce
    EEEY ERDOGAN birsey desene ama sen nezaman çin myanmarthailand a rest cektin ki o muslumanlar icin ! bir akp li olarak soyluyorum.
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