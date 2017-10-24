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Budistler sokağa döküldü: Müslümanları...

Myanmar hükümetinin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanları ülkeye geri alma ihtimaline karşı çıkan Budistler Arakan'da sokağa indi.

24 Ekim 2017 Salı 11:47
Budistler sokağa döküldü: Müslümanları...

Bangladeş‘in Myanmar hükümetine “Arakanlı Müslümanları ülkeye geri alın” çağrısı yapması üzerine isteğe karşı çıkan Budistler başkentte sokaklara döküldü.

Myanmar hükümetinin, Bangladeş‘e sığınan yaklaşık 800 bin Arakanlı Müslümanı ülkeye geri alma ihtimaline karşı çıkan, aralarında Budistlerin de olduğu yüzlerce kişi Arakan eyaletinin başkenti Sittwe’de sokağa indi.

Myanmar’daki aşırı milliyetçi Budistler, Myanmar lideri Aung Suu Kyi’nın bu konuda sessiz kalmasını eleştirirken, Myanmar hükümeti de Arakanlı Müslümanları azınlık bir grup olarak tanımayı reddederek, onlardan “Bengalliler” diye bahsediyor.

800 bin kişi Bangladeş'e sığındı

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçarak Bangladeş‘e sığınan Arakanlı Müslümanların durumu içler acısı. Çoğunluğu çocuk ve kadın 800 bine yakın kişi yaşam mücadelesi verirken, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı yetkilileri, daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Ayrıca BM son yaptığı açıklamada Arakanlı Müslümanların için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu ilan etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:47
  1. Budist
  2. Arakan
  3. Myanmar
  4. Bangladeş

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