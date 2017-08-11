Budistler Müslümanlara saldırıyor

Arakan'da budist yönetimin tekrar müslüman kanı dökmeye başladı. Bölgeden gelen son görüntülerde 3 Müslümanın kafasi kesilerek öldürülmesinin ardından bir Arakanlı müslüman daha katledildi. Katledilen baba'nın 8 çocuğu olduğu bildirilirken çocukların yetim kaladığı bilgisi paylaşıldı.



Arakan'da sadece İslam dinini seçmek ve yaşamaya çalışmak bile budist Myammar askerleri için ölüm sebebi oluyor. Geçtiğimiz yıllarda zulüm'e baş kaldıran Arakanlı gençler zaman zaman var olmuş fakat yeterinde silah ve mühimmat'ları olmadığı için katil Myammar ordusu tarafından sürekli katliamlarla bastırılmıştı.