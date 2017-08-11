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Budistler Müslümanlara saldırıyor

Arakan'da budist Myammar askerleri bir müslümanı katlederek 8 çocuğunu yetim bıraktı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:25
Budistler Müslümanlara saldırıyor

Arakan'da budist yönetimin tekrar müslüman kanı dökmeye başladı. Bölgeden gelen son görüntülerde 3 Müslümanın kafasi kesilerek öldürülmesinin ardından bir Arakanlı müslüman daha katledildi. Katledilen baba'nın 8 çocuğu olduğu bildirilirken çocukların yetim kaladığı bilgisi paylaşıldı.

Arakan'da sadece İslam dinini seçmek ve yaşamaya çalışmak bile budist Myammar askerleri için ölüm sebebi oluyor. Geçtiğimiz yıllarda zulüm'e baş kaldıran Arakanlı gençler zaman zaman var olmuş fakat yeterinde silah ve mühimmat'ları olmadığı için katil Myammar ordusu tarafından sürekli katliamlarla bastırılmıştı. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:25
  1. arakan
  2. Müslümanlar içeride
  3. budist
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Eksik yazmayın, eline silah alan teröristtir, bu kadar basit. Yakalanan terörist öldürülmüş, haberi doğru verin.
  • HrnHrn1 sa önce
    Yardım edilse
  • Müslümanlık.. Müslümanım deyince olmuyor!..Müslümanlık.. Müslümanım deyince olmuyor!..1 sa önce
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