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Budist Myanmar'da Domuz Gribi salgını!

Myanmar'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü sebebiyle son 5 günde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:11
Budist Myanmar'da Domuz Gribi salgını!

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Yangon kentinde bir hastanede H1N1 virüsü taşıyan 2 kişinin daha öldüğü belirtildi.

Domuz gribi nedeniyle salı gününden bu yana toplam 7 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, H1N1 virüsü taşıyan 41 kişinin Yangon'daki hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı.

Meksika'da 2009'da Mart ayında kitlesel salgına dönüşerek ortaya çıkan hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi nedeniyle "domuz gribi" adını almıştı. 

Salgın, Amerika kıtasının ardından Mart 2009'dan itibaren tüm dünyaya yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, 2009'daki küresel domuz gribi salgınında 18 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:11
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