Budist çeteler saldırıya hazırlanıyor

Myanmar’ın yerel makamları, güvenlik, istikrar ve hukukun üstünlüğünü garanti altına alma gerekçesiyle Arakan’ın kuzeyindeki hassas çatışma bölgesi olan Mongdoo’daki sokağa çıkma yasağını 2 ay daha uzattı.

Karar, beşten fazla insanın toplanmasını yasaklamaya ve gün batımından gün doğumuna kadar yerel saatle 16: 00-6: 00 saatleri arasında uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı, güvenlik güçlerinin 25 Ağustos’taki askeri müdahalesi sonrasında, Mongdoo’da uygulandı.