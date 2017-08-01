Budak: Turizm konusunda ortak akıl devreye sokulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, turizmde geçen yıla göre bir toparlanma olduğuna ancak Avrupa ayağındaki gerilemenin devam ettiğine dikkati çekti.

Bu yılın ilk 6 ayında Avrupa pazarında yüzde 17'lik kayıp olduğunu belirten Budak, kavga ve gerilimin bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, ilk fırsatta turizmin en önemli merkezi olan Antalya'yı ziyaret etmesinin önemli olduğunu ancak turizmcilerle toplantısını "dar kapsamlı" tutmasının, iyi bir başlangıç olmadığını ifade etti.

"Kavgayla, tehditle turizmin yürümesi mümkün değil"

Turizmin, Türkiye için çok stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Budak, "Turizm milli bir konudur. Tüm paydaşların ve bu işe kafa yoran muhalefetin de görüşlerinin alınması, ortak aklın devreye sokulması en doğru yöntem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin Osman Budak, şu görüşleri savundu:

"Turizm, her olumsuzluktan etkilendiği ve tüm sektörleri de etkilediği için çok dikkatle yönetilmesi gereken bir alan. Ama ne yazık ki AKP hükümetlerinin bir turizm politikası yok. Sektörün çabaları, özverisi ve emekleriyle önemli bir noktaya gelinmişti. Tekrarlayan siyasi hatalar, rehavetten bir türlü çıkamayan, etkisiz, yetkisiz bakanlar nedeniyle birikimler risk altına girdi. Kavgayla, tehditle turizmin yürümesi mümkün değil. Önce bunun farkına varılması gerekir. Türkiye'nin yerle bir olan imajının düzeltilmesine öncelik verilmelidir. Bunun için Avrupa ile iç politikaya dönük gerilim politikası sonlandırılmalı, Avrupa pazarında tüm büyükelçiliklerin tanıtım sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır. Sayın Bakan işe buradan başlamalıdır."

Kaynak: AA