Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Budak: Turizm konusunda ortak akıl devreye sokulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Turizm milli bir konudur. Tüm paydaşların ve bu işe kafa yoran muhalefetin de görüşlerinin alınması, ortak aklın devreye sokulması en doğru yöntem olacaktır." dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:59
Budak: Turizm konusunda ortak akıl devreye sokulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, turizmde geçen yıla göre bir toparlanma olduğuna ancak Avrupa ayağındaki gerilemenin devam ettiğine dikkati çekti. 

Bu yılın ilk 6 ayında Avrupa pazarında yüzde 17'lik kayıp olduğunu belirten Budak, kavga ve gerilimin bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, ilk fırsatta turizmin en önemli merkezi olan Antalya'yı ziyaret etmesinin önemli olduğunu ancak turizmcilerle toplantısını "dar kapsamlı" tutmasının, iyi bir başlangıç olmadığını ifade etti.

"Kavgayla, tehditle turizmin yürümesi mümkün değil"

Turizmin, Türkiye için çok stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Budak, "Turizm milli bir konudur. Tüm paydaşların ve bu işe kafa yoran muhalefetin de görüşlerinin alınması, ortak aklın devreye sokulması en doğru yöntem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin Osman Budak, şu görüşleri savundu:

"Turizm, her olumsuzluktan etkilendiği ve tüm sektörleri de etkilediği için çok dikkatle yönetilmesi gereken bir alan. Ama ne yazık ki AKP hükümetlerinin bir turizm politikası yok. Sektörün çabaları, özverisi ve emekleriyle önemli bir noktaya gelinmişti. Tekrarlayan siyasi hatalar, rehavetten bir türlü çıkamayan, etkisiz, yetkisiz bakanlar nedeniyle birikimler risk altına girdi. Kavgayla, tehditle turizmin yürümesi mümkün değil. Önce bunun farkına varılması gerekir. Türkiye'nin yerle bir olan imajının düzeltilmesine öncelik verilmelidir. Bunun için Avrupa ile iç politikaya dönük gerilim politikası sonlandırılmalı, Avrupa pazarında tüm büyükelçiliklerin tanıtım sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır. Sayın Bakan işe buradan başlamalıdır."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:59
  1. Çetin Osman Budak
  2. turizm
  3. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!