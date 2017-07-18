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1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!

Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor.

18 Temmuz 2017 Salı 06:15
1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!

Bu zeka testini çözmek hiç de kolay değil. Go Tumble tarafından oluşturulan zeka testi internette kısa sürede büyük bir ilgi odağı oldu. Yayıncı kuruluş, sorunun iki tane doğru cevabı olduğunu açıkladı:

"Öncelikle kişilerin bu soruyu çözebilmek için kalıpların dışında çözüm araması gerekiyor. Matematik basit bir bilmece değil. Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada hararetli tartışmalara yol açtı. "
Bununla birlikte, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiğini açıkladı.

BİRİNCİ ÇÖZÜM

4 ile 1'i toplayın: 5
2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12
Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21
Sonuç: 8+11=19+21=40

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 06:15
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