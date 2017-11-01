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Bu zamlar enflasyonu yükseltecek

Benzinin ve mazotun pompa fiyatına yapılan zamların enflasyonu arttıracağı öngörülüyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:13
Bu zamlar enflasyonu yükseltecek

Dolarda yaşanan dalgalanmalar dünyadaki petrol fiyatları artırırken benzin ve mazot fiyatlarına ise zam olarak yansıdı.

Petrolün varili 2016 yılı başında 27 dolara kadar gerilemişti. Haziran 2017’de 44 dolar olan petrolün varil fiyatı şu anda 60 doların üzerinde seyrediyor.

Dolar bugün 3.78 TL ile güne başlarken geçen yılın bu ayında dolar 3.10 dolaylarındaydı. Amerikan dolar endeksi geçen yıl bu dönemde 98 iken günümüzde 94’e geriledi, ama dolar endeksi düşerken doların TL fiyatı yine artış gösterdi.

Döviz kurunun etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonu arttıracağı öngörülüyor.

Bu konuyu gündemine alan yazar Tevfik Güngör, dunya.com’daki yazısında bu konuyu işledi.

Benzin ve mazota gelen zammın ulaştırma sektörüne yük getirdiğini belirten Güngör, esas yükün traktör kullanılan tarım sektöründe hissedildiğini vurguladı.

Benzin ve mazot zammını eleştirenlerin 'Dolar ve petrol fiyatı karşısında yapacak şey yok, ama devlet isterse vergileri indirerek, petrol ve mazot zammının olumsuz etkisini azaltabilir' dediklerini aktaran Güngör, benzin ve mazotun pompa fiyatının yüzde 65’lik kısmının vergiden oluştuğunu hatırlattı.

Akaryakıtan alınan vergilerin bütçe için çok önemli olduğunun altını çizen Güngör ''Bu vergileri aşağıya çekmek bütçe açığını büyütüyor'' dedi.

Güngör ''Enflasyon denilen şeyin arkasında fiyatlama var'' diyerek yılbaşı öncesinde zam beklentisinin ekonomiyi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Güngör yazısının devamında ekonomide köklü bir yapısal değişim gerçekleşmedikçe dolar fiyatlarında ve dolayısıyla akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükselteceğini belirterek 'önlemek zorundayız' dedi ve ekledi;

''Piyasada Türk parasından kaçışı, dolara yönelişi önlemek zorundayız. İki para birimli ülke olmaktan kurtulmak zorundayız. Bunun yolu öncelikle cari açığı kapatmaktır. Cari açığı kapatmanın yolu da ekonominin dolara bağımlılığından, üretim de ve yatırımlarda dolara bağımlıktan kurtulmaktır.''

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:13
  1. Tevfik Güngör
  2. zam
  3. Enflasyon
  4. Benzin
  5. mazot
  6. dolar
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