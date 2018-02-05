Bu yol askeri üs bölgesinin yolu! Ulaşmak için bunu yaptılar
Yüksekova Mirgezer Askeri Üs bölgesine ulaşmak için Hakkari İl Özel İdaresine bağlı ekipler büyük uğraş verdi.05 Şubat 2018 Pazartesi 21:55
Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi’nin yolunu açmak için yoğun çaba harcadı.
Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce kar kalınlığının oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.
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