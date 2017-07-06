Bu yiyecekleri asla yeniden ısıtarak yemeyin!

Bir önceki günden kalan yiyecekleri buzdolabına koymak ve ertesi gün yeniden ısıtmak, çoğu evde mutfakların vazgeçilmez kurallarından. Yemeği israf etmemek ve mutfağın bereketine inanmak ise kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Küçük yaştan itibaren bu konuda hassasiyet kazanıyoruz. Fakat bazı yiyecekler var ki; uzmanlar yeniden ısıtılmasının zehirlenmelere dahi yol açabileceğini vurguluyor. İşte ısıtıldığında tehlikeli olan o yiyecekler...

Tavuk

Uzmanlar, tavuğu tekrar ısıtmanın protein yapısını değiştirdiğini vurguluyor.

Patates

Patatesin ise buzdolabında birkaç gün muhafaza edilebildiği ancak kalan patatesin ısıtılmadan soğuk tüketilmesinin önemli olduğu belirtiliyor.

Yumurta

Yumurtanın yeniden ısıtılması durumunda içeriğinde yüksek ısı toksik maddelere oluşabileceği ihtimalinden ötürü yine ısıtılmaması vurgulanıyor

Ispanak

Ispanağın içeriğinde yüksek oranda bulunan nitratın, yüksek ısıda nitrite dönüştüğü ve özellikle nitritin sağlığımız açısından tehlikeli olduğu özellikle belirtiliyor.

Mantar

Uzmanlara göre mantarın taze olarak hazırlanıp tüketilmesi, kesinlikle yeniden ısıtılmaması gerekiyor.

Ancak yine de beslenme uzmanı ve doktorunuza danışmanızı önemle hatırlatmakta yarar var.

Kaynak: sagligabiradim.com