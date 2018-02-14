‘Bu yıl Türkiye’ye turist sayısında çift haneli büyüme bekliyoruz’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyon alışkanlığı olan Avrupa pazarından alınan ilk verilerin olumlu seyrettiğini belirterek, “Bu bağlamda 2018 yılında da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift haneli büyüme beklediğimizi ifade edebilirim” dedi.

Ulusoy, kış turizmi bakımından yarıyıl tatili döneminin oldukça hareketli geçtiğini ve yaklaşık 450 bin kişinin tatil yaptığını söyledi.

Sömestir tatilinin turizm sektöründe yaklaşık 250 milyon lira civarında ekonomik büyüklük yarattığını kaydeden Ulusoy, söz konusu dönemde Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Sarıkamış ve Kars başta olmak üzere en çok, kayak merkezlerinin tercih edildiğini vurguladı. Turizm sektörünün 2016 yılını ziyaretçi bakımından yüzde 30, gelir bakımından ise yüzde 29 düşüşle kapattığını hatırlatan Ulusoy, geçen yıl ise turist sayısı ve turizm gelirinin yeniden pozitife döndüğünü belirtti. Turizmdeki büyümenin bu yıl da devam etmesini beklediklerini ifade eden Ulusoy, “Erken rezervasyon alışkanlığı olan Avrupa pazarlarından aldığımız ilk veriler de olumlu seyrediyor. Bu bağlamda 2018 yılında da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift haneli büyüme beklediğimizi ifade edebilirim” dedi.