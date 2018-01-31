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Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu aştı...

Türkiye'den hacca gitmek isteyen ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıran 316 bin 857 kişiyle toplam hacı adayı sayısının 2 milyonu aştığı bildirildi

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:35
Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu aştı...

Türkiye'den hacca gitmek için bu yıl 316 bin 857 kişi yeni kayıt yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Hac görevini yerine getirmek isteyen 316 bin 857 kişi bu yıl ilk kez kayıt yaptırdı.

Daha önce kayıt yaptıran, kayıtlarını bu yıl da yenilemesi beklenen 1 milyon 804 bin 110 hacı adayına bu yıl 316 bin 857 kişinin eklenmesiyle, hacı adayı sayısı 2 milyonu aştı.

SONUÇLAR BAŞKANLIĞIN SİESİNDEN SORGULANABİLECEK

Toplam 2 milyon 120 bin 967 kişinin katılacağı bu yılki hac kurası, yarın saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdığı iller bazında, "normal, müstakil odalı ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.

UMREDE GÖREV ALMAYAN KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMEYECEK

Öte yandan bu yıl da hacı adaylarına, umre ya da hac döneminde görev yapan kişiler arasından seçilecek din görevlileri rehberlik edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre ya da hac döneminde hizmet etmeyen kişileri hacda görevlendirmeyecek.

HAC KESİN KAYITLARI

Hac kesin kayıtları, 5-16 Şubat'ta, her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak.

Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:35
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Türkiye
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