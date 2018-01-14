Bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına düzenleniyor

Çekmeköy Belediyesi’nin gençleri bilime teşvik etmek için üçüncüsünü düzenlediği bilim olimpiyatları, bu yıl milli üretim ve dışa bağımlı olmayan bir Türkiye hayaline ömrünü adayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına düzenleniyor.

Bilimle ilgilenen gençleri teşvik etmek ve çalışabilecekleri alan oluşturmak için hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya; Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, jüri üyeleri ve projeye destek veren kurumların yetkilileri katıldı.

Değiştir dünyayı sloganıyla gençlere seslenilen yarışmada başvurular, 6 Nisan 2018 tarihine kadar www.icatmakinesi.com web sitesi aracılığıyla alınacak. Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı altında 3 kategoride ele alınacak projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda dereceye girmeye hak kazanan gençler para ödülü ve projeye destek veren üniversitelerden burs kazanacaklar. Mayıs’ta düzenlenecek ödül töreninde kategori birincilerine 10 bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL, 4. ve 5.’lere ise 2 bin TL ödül verilecek.

Tamamı akademisyenlerden oluşan jüride; Doç. Dr. Numan Sabit Çetin, Prof. Dr. Emin Murat Esin, Doç.Dr. Hamit Topuz, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cilacı Tombuş, Yrd. Doç. Dr. Önder Tombuş, Yrd. Doç. Dr. Abbas Dündar, Prof. Dr. S. Gonca Telli Yamamoto, Yrd. Doç. Dr. Mürşide Özgeldi, Yrd. Doç. Dr. Hikmet Tosyalı, Yrd.Doç.Dr. Hakan Yıldırım yer alıyor.

İlki Nobel Ödüllü Türk bilim adamı Prof. Aziz Sancar adına, ikincisi Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç adına düzenlenen Çekmeköy bilim olimpiyatlarına bugüne kadar 26 farklı ülkeden 1269 proje başvurdu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ 3 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz Uluslararası Bilim Olimpiyatlarını, bu yıl merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adıyla düzenliyoruz. Merhum Erbakan hocamız, bu memleket için büyük bir değerdi. Yaptıklarını asla unutmayız. İnşallah sizlerde onun gibi bu memlekete hizmet için var gücünüzle çalışırsınız. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz olimpiyatlara dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce başvuru oldu. İnşallah bu yılda yüksek katılımlı bir bilim olimpiyatı düzenleyeceğiz. Dokuz yıldır her zaman siz gençlerimizin yanında oldum. İnşallah bu can bu bedende olduğu sürece hep sizlerin yanında olacağım ve projelerinize destek vereceğim. Bu güzel projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, bizlere kapılarını açan Maltepe Üniversitesi’ne ve birbirinden kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ediyorum,” dedi.