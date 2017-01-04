Bu yıl kamuya alınacak 60 bin personelin dağılımı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya alınacak 60 bin sözleşmeli personelin detaylarını açıkladı.

Bu yıl kamuya alınacak 60 bin personelin dağılımı belli oldu
Eklenme: 04 Ocak 2017, 15:36
Bu haber 1.304 kez okundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya alınacak 60 bin sözleşmeli personelin bakanlıklara göre dağılımını açıkladı.

YARISI MEB'TE

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımının yarısının Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldığını, MEB'e alımların sadece sözleşmeli değil kadrolu olarak da yapılacağını ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, 60 bin sözleşmeli personel alımında, geriye kalan kadroların ise İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımında kullanılacağı ifadelerine yer verdi.

 

 

 
EtiketlerKamuya alınacak 60 bin personelKamuya alınacak 60 bin personelin dağılımını2017 Kamuya alınacak 6 personelin dağılımı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.