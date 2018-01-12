Bu yıl envantere giriyor... Dünyanın en iyisi

Millileşen Türk savunma sanayisi yeni bir milli silaha daha kavuşuyor. Uzun süredir proje aşaması devam eden Türkiye'nin ilk radar güdümlü anti-gemi füzesi "Atmaca" deneme atışını başarıyla gerçekleşmesi sonrası envantere girmek için gün sayıyor.

Milli ihtiyaçlarımızı temin etmek için gerçekleştirilen projeler tamamlandığında savunma sanayi ihracatımızın artması ve Türkiye’nin bu sektörde küresel düzeyde önemli aktör haline gelmesi sağlanacak.

ATMACA FÜZESİ İLE İLK ATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında ROKETSAN ana yükleniciliğinde, ASELSAN ve Araştırma Merkezi Komutanlığı (Armerkom) işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi’nin sözleşmesi 2009 yılında yapıldı.

DÜNYAMIN EN GELİŞMİŞ GEMİSAVARI

Dünyanın en gelişmiş gemisavar füzelerinden biri olacak olan ATAMCA rakipleri Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip.

200 KM MENZİLE SAHİP VE HEDEF GÜNCELLEMESİ YAPABİLİYOR

Denizde asgari 200 km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek ve Data-link donanımına sahip olacak. 800 kilogram ağırlığındaki füze, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek.

Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca füzenin bu sene envantere alınması ve seri üretime geçmesi bekleniyor.İlk atışı yapılan ve rakiplerine göre üstün özelliklere sahip Atmaca Gemisavar Füze Sistemi’nin bu sene içerisinde envantere alınması ve seri üretime geçmesi planlanıyor.