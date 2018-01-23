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Bu yıl çalışana yüzde 8-9 aralığında zam öngörülüyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından gerçekleştirilen 2018 Ücret Artışı Araştırması’na göre, şirketler bu yıl yüzde 8 ila 9 arasında ücret artırımı planlıyor.

23 Ocak 2018 Salı 09:14
Bu yıl çalışana yüzde 8-9 aralığında zam öngörülüyor

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, PERYÖN’ün düzenlediği, Korn Ferry Hay Group Türkiye’nin sonuçlarını yorumladığı 2018 Ücret Artışı Araştırması tamamlandı.

Yirmiden fazla sektörün temsil edildiği araştırmaya, ağırlıklı olarak otomotiv, üretim, kimya, hizmet, ilaç ve perakende sektörlerindeki yerli ve yabancı şirketler katıldı.

Bu yıla ilişkin ücret artışı ve yan hak uygulamalarına ışık tutan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 90’ı bu yıl bir kez ücret artırımı yapmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 72,6’sı ücret artırımını yılın ilk çeyreğinde gerçekleştireceğini öngörüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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