Bu yıl bereketli geçecek

Gayrimenkul sektörü 2018 yılına umutlu girdi. Birçok şirket, 2015 ve 2016 yılında başlattığı projelerdeki anahtar teslim süreci için geri sayıma başlarken, 2018 yılında yeni yatırım planlarını kamuoyu ile paylaşmaya hazırlananlar da var.

2017 nasıl geçti?

Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu:

2017 yılında, sektör oyuncuları ve hükümetimiz, hep birlikte sektörümüzü geleceğe taşıyacak birçok adıma imza attılar. Sektörün büyümesi için yatırım ve yatırımcılar büyük önem arz ediyor. Büyük hedeflerin gerçekleşebilmesi için de yabancı yatırımcı girdisi şart görünüyor. Sektör, son 16 yıldır ferah bir şekilde yol alıyor. Dönem dönem yabancı yatırımcıların giriş – çıkış hareketleri yaşanmış olsa da, daha stabil bir politik ortam oluşturulmasıyla birlikte yabancı yatırımcıların tam anlamıyla tercihi olabilecek bir ülke görünümüne kavuşacağımızı düşünüyorum.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

Satış rekorları kıran gayrimenkul sektörü ülkemizde istikrarın devam etmesi ve hükümetimizin ekonomide attığı adımlar ile beraber çok daha iyiye gidiyor. Özellikle son iki yılda birçok olumsuzluk yaşamamıza rağmen ekonomik anlamda güçlü bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Uluslararası raporlara baktığımızda Türkiye için 2018 yılı gayrisafi yurt içi hasıla büyüme beklentisi yukarı yönlü revize ediliyor. Küresel ekonomide son dönemde gerçekleşen toparlanma, ekonomilerin ihtiyaç duyduğu reformlar bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım:

2017’de üç projemizi vitrine çıkardık. Fikirtepe’de anlaşma sağladığımız üçüncü adayı Uplife Kadıköy olarak vitrine çıkardık. Evora Denizli projesinin ticari birimlerini ve rezidans etabını bir ay arayla satışa sunduk. Yılın üçüncü çeyreğinde ise Kartal’da sivil kentsel dönüşüm kapsamında Deluxia Park projemizin lüks daire ve home ofislerden oluşan Residence etabını satışa sunduk. Sonra da yılın son çeyreğine girerken aynı projemizin sadece ofislerden oluşan Business etabını lansmanını gerçekleştirdik. Sonuç olarak toplam değeri 2,5 milyar liraya ulaşan projeleri satışa sunduk.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın:

2017 yılında gayrimenkul sektöründe 1199 konutla Ankara’nın en büyük projelerinden İncek Loft’u tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca Bulvar Loft ve Bodrum Loft konut projelerimizin temellerini attık. Ayrıca 3 bin 32 yataklık Kütahya ve 4 bin 32 yataklık Isparta öğrenci yurdu projelerimizin de inşaatlarına devam ettik.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya:

DKY olarak, bu yıl içerisinde satışı ve inşası devam eden DKY Kartal, DKY Business Kartal, Lokum Evler, DKY On Kâğıthane’ye ek olarak DKY Sahil ve DKY Ada projelerimizi de müşterilerimizin beğenisine sunduk. Lokum Rezidans, DKY Cadde Erenköy 86 ve DKY Cadde Suadiye 12 projelerimizde ise yaşam başladı. 2017 yılı içerisinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz DKY ADA ve DKY SAHİL KARTAL’ın toplam proje değeri 840 milyon lira. Teslimlerini gerçekleştirdiğimiz 3 projemiz DKY CADDE Suadiye 12 ve Erenköy 86 ile LOKUM EVLER’in toplam proje değeri 454 milyon lira. DKY CADDE Göztepe 05, DKY ON Kağıthane, DKY KARTAL, DKY BUSINESS KARTAL ile toplamda 602 adet konut, 39 adet ticari, 211 adet ofis ve 21 adet home ofisin inşasına devam ettiğimiz projelerimizin toplam proje değeri 1 milyar lira.

2018’de beklentileri neler?

Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu:

Hareketliliğin artması için sektörde çözüme kavuşması gereken önemli konular var. Örneğin, oyuncuların nefes alabilmeleri için KDV ödemelerinin yapılması çok önemli. Bunun yanı sıra arsa maliyetleri de yeni proje üretimi için engel teşkil edebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda atılan iyileştirici adımlara ek olarak bekleyen konular da çözülebilirse sektör, 2018’de de ok gibi fırlayacaktır. 2018 yılı için ilk olarak Beykoz ve Merter’de birer proje hedefliyoruz. Beykoz’da konut, Merter’de ofis ve ticari alanlardan oluşacak projeler üzerinde çalışıyoruz.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

Dünyamız ekonomik ve siyasi belirsizlikler açısından önemli dönemlerden geçiyor. Ortadoğu’da yaşanan kaos başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan problemler ülkemizi de doğal olarak etkiliyor. Özellikle son iki yılda birçok olumsuzluk yaşamamıza rağmen ekonomik anlamda güçlü bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. DAP Yapı olarak müşterilerimize en iyi ürünü sunmak dışında ülke ekonomisine ve proje geliştirdiğimiz bölgelere de katkı sağlamak en büyük gayemiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sebepten dolayı her zaman söylediğimiz gibi bugünün değil geleceğin projelerini üretiyor, iddialı projelere imza atıyoruz. Yurtdışında Türkiye algısını düzeltmemiz lazım. Ülkemiz bir savaş ülkesi gibi algılanıyor. Algı doğru yönetilmedikçe, dünyanın en iyi malına sahip olsan bile satamazsın. Yurt dışında acilen Türkiye’nin doğru tanıtımı yapılmalı.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım:

Önümüzdeki 6 ay içinde dört büyük projeye daha başlamayı hedefliyoruz. Kartal, Fikirtepe (2 adet) ve İzmir’de gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte ekonomiye yaklaşık 3.7 milyar liralık bir katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Söz konusu üç proje ile birlikte yaklaşık olarak 3.300 yeni ve kaliteli konutu satışa sunacağız. Fikirtepe’de şu anda 5 adada faaliyet gösteriyoruz. Bize sürekli geliyorlar, yeni yerler için de görüşmeler yürütüyoruz. 2 adadan oluşan Concord projesinin yanı sıra Fikirtepe’nin en yüksek noktasındaki tepede yer alan Uplife Kadıköy projesine başladık. 2018’de ise Ziverbey adasının satışına başlayacağız. Burası da tamamen köprü yoluna cepheli bir noktada, ayrıca Fenerbahçe Stadı’na en yakın bölgede. 2018 yılının 2017’den daha bereketli geçeciğini ümit ediyoruz.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın:

2018’in Temmuz ayında Eskişehir Şehir Hastanesi devreye girecek. 1 milyar 678 milyon TL’ye mal olacak Eskişehir Şehir Hastanesi, 264 polikliniği ve bin 81 yataklık kapasitesiyle bölgenin sayılı hastaneleri arasındaki yerini alacak. Isparta ve Kütahya’da halen devam eden, 2018 yılında tamamlamayı planladığımız, toplam 7.064 yatak kapasitesine sahip iki yurt projemizin toplam inşaat maliyeti ise yaklaşık 153 milyon TL olacak. Ankara Gölbaşı’nda yapımına devam ettiğimiz ve 2018 yılı sonunda tamamlayacağımız 822 dairelik Bulvar Loft projemizde ise 352 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Bununla birlikte şu anda mimari ve konsept çalışmalarını sürdürdüğümüz ve yıl sonuna doğru temelini atacağımız 990 milyon lira yatırım değerindeki Tekirdağ Şehir Hastanesi ve 184.5 milyon TL’lik Bodrum Loft projemizi hayata geçirmeye yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya:

2018 yılı artık yaşanan olumsuzlukların toparlanma sürecine girdiği, büyüme ve gelişme odaklı bir yıl olacaktır. Yabancı satışlarının da artarak devam edeceğini gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Hükümetimizin bugüne kadar geliştirdiği ve geliştirmeye devam edeceği yasa ve teşviklerle kentsel dönüşümün süreçleri de hızlanarak devam edecek. Her yıl kendi rekorunu kıran sektörümüzden 2018’de çok daha umutluyuz. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü gayrimenkul aynı zaman da uluslararası arenada da hayata geçirdiği projelerle ülkemizi bir adım öne çıkarmaya devam edecektir. Bu sene 5’incisi düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı’nda açıklanan kentsel dönüşüm yasasının yeni düzenlemeleri kapsamında sektör hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımızı öngörüyoruz.

PATRONLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ

Sektör olarak 2017’ye hızlı bir giriş yapıldı. 2016’nın tüm olumsuzluklarına rağmen büyümesini sürdüren gayrimenkul sektörü, 2017’nin ilk yarısında da maliyetlerdeki artışa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara göğüs gererek büyüme ivmesini sürdürdü. Devam eden gayrimenkul yatırımları, Türk ekonomisine ivme kazandırmaya devam etti. Sektör temsilcilerinin kampanyalar oluşturması, hükümetimizin sektörün önünü açan kararlar alması satışlarda artışa katkı sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir. Gayrimenkul fiyatlarındaki reel artış ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki olması, sektörün hem büyüme hem de istihdama katkısı lokomotif sektör özelliğini uzun yıllar daha devam ettireceğini gösteriyor. Sektörümüz bir önceki yılın üzerinde satışa ulaşacağını ortaya koyarak 1,5 milyon hedefine yaklaşacak gibi görünüyor.

2018’E MİLYARLIK YATIRIMLARIYLA GİRDİLER

Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7’lik büyümesinde büyük rol alan inşaat sektörü, inşa ettiği marka projelere her geçen gün yenilerini ekliyor. 30 Aralık Cumartesi günü ekonomi müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın yaptığı hesaplamaya göre bir yılda kamuoyuna lanse edilen markalı konut projesi sayısı 80’ni bulurken, bunların toplam yatırım değeri 35 milyar lirayı aşıyor. Firmalar 2017’de üretimlerine ara vermeden devam ederken, 2018’de yeni satış alanlarına ve pazarlamaya odaklanacak. İşte 2018’de lüksün yanı sıra satın alınabilirliği yönüyle öne çıkan projelerden bazıları:

TÜKETİCİLERİ LÜKSLE TANIŞTIRDILAR

-Tahincioğlu-Nidapark Bomonti: Nidapark Bomonti Teras, Nidakule Bomonti Ofis, Nidapark Bomonti Kule, Nidapark Bomonti Meydan, Nidapark Bomonti Suit olmak üzere 5 bölümden oluşan projede, bir yüksek katlı kule ile 4›ü 5 katlı yatay blok yer alıyor. Projenin toplam yatırım değeri ise 250 milyon dolar.

-Atmaca Gayrimenkul-Bahçeşehir Hayat: 150 bağımsız birimden oluşacak olan Bahçeşehir Hayat projesinde 138 konut ve 12 ticari ünite bulunacak. 6 katlı olarak tasarlanacak olan Bahçeşehir Hayat projesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alacak. Projenin yatırım değeri ise 300 milyon lira.

-Propa İnşaat-Propa Vista: Bugüne kadar 4 binden fazla konut ve ofis üreten Propa İnşaat, İstanbul Kartal’da 100 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirdiği yeni projesi Propa Vista’yı eylül ayında görücüye çıkardı.

ULAŞIM SORUNU OLMAYAN PROJELER

-Gül İnşaat-Avenue İstanbul: Gül İnşaat tarafından Beykent›te 530 milyon liralık yatırım değeri ile hayata geçirilen 30 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırılan Avenue İstanbul’da; 736 daire, 40 ofis, 170 mağaza ve bir AVM yer alıyor.

-Makyol-Makyol Santral: Bahçeşehir-Esenyurt bölgesinin yeni merkezinde bulunuyor. Merkezi konumu itibariyle Metro, TEM, 3. Havalimanı gibi ulaşım ağlarına yakın olan Makyol Santral’in yatırım maliyeti yaklaşık 200 milyon lira.

-Luxera Gayrimenkul-Luxera Meydan: Bağcılar-Mahmutbey lokasyonunda 3 metro hattının yanı başında yükselen projenin değeri 350 milyon lira.

-Cihan İnşaat-Avrupark Hayat 2.Etap: Bahçekent’te konumlanan proje 432 milyon liralık yatırım değeri ile Avrupark Bahçekent’e de komşu.

-Sinpaş GYO-Metrolife: İstanbul’un en çok değer kazanan semti Sancaktepe’de, metronun hemen yanı başında yükselen 435 milyon lira değerindeki Metrolife projesi konut, çarşı, meydan ve bahçeyi bir araya getiriyor.

-Yapıen İnşaat-Bostancı Deluxe: Yatırım değeri 20 milyon lira olan kentsel dönüşüm projesinde 61 daire yer alıyor.

-Başyazıcı Grup-Başyapıt Dragos: Başyazıcı Grubu tarafından hayata geçirilen Başyapıt Dragos, 70 milyon lira yatırım değeriyle İstanbul Maltepe’de yükseliyor. Geniş daireleriyle semtin merkezinde konumlanan projede cezbedici kampanya süreci de devam ediyor.

-CNV Yapı-Serenity Pendik: Yaklaşık 100 milyonluk yatırım değeriyle iki blok halinde 7’şer katlı inşa edilen Adalar manzaralı proje, uygun fiyatlı olması ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

-NG Grup-NG Residence: 145 milyon dolarlık yatırım bedeliyle 26 katlı rezidans, 5 yıldızlı otel ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşan proje, sadece yatırımcıya sunduğu kazançlı yatırım fırsatıyla değil, Basın Ekspres bölgesine kattığı değerle de dikkat çekiyor.

-Gül Proje-TEM Point: Daha önce kaba inşaatı yapılan bir AVM’nin de bulunduğu arsayı satın alan Ankaralı Nata Holding ile hasılat paylaşımı anlaşması yapan Gül Proje, Suktangazi’de yatırım bedeli 250 milyon lirayı bulan TEM Point’te alışveriş merkezi, otel ve konuttan oluşan karma bir proje inşa ediyor.

SEMTLERİNE DEĞER KATAN PROJELER

-Maksem &Oğuzkağan-Bulvar Atakent: MAKSEM ve OĞUZKAĞAN işbirliğiyle hayata geçirilen Bulvar Atakent 250 milyon lira yatırım değeriyle İstanbul’un hızla değer kazanan Halkalı bölgesinin Atakent lokasyonunda konumlandırılıyor. 22 bin 274 metrekare alan üzerine inşa edilen Bulvar Atakent projesinde 391 konut yer alıyor.

-Sinpaş GYO-Gökorman: 330 milyon lira yatırım bedeli ile Sinpaş’ın Anadolu yakasındaki 18. projesi olan Gökorman, Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yükseliyor. Farklı konseptte tasarlanan proje; ağaçlarla çevrili katları, Türkiye’de ilk kez gökyüzüne uzanan doğası, modern mimarisi ve yatırım değeriyle, yeşili gökyüzüyle buluşturuyor.

-Ahes Yapı-Misal İstanbul: Süleyman Ekşi İnşaat tarafından 2 milyar lira yatırım değeriyle inşa edilen projede konut fiyatları 350 bin lira seviyesinden başlıyor.

MARKALARIYLA AYRICALIKLI PROJELER

-Timur Gayrimenkul-NEF Ormantepe: Çekmeköy’de toplam proje değeri 1.2 milyar lira olan üç proje NEF imzasıyla, 230 bin metrekarelik arazi üzerinde hayat buluyor.

-Mesa-Artaş-Kantur-Tema İstanbul Bahçe: Toplamda 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerinde hayat bulan Atakent’teki Tema İstanbul’un Bahçe etabı 500 milyon liralık yatırım değeriyle inşa ediliyor.

-Özderici GYO-Nuvo Dragos: Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından İstanbul Maltepe-Dragos’ta inşa edilen Nuvo Dragos projesinin ikinci etabı satışa çıktı. ... 52 bin metrekare alanda inşa edilen projenin yatırım değeri 325 milyon lira olurken, toplam hasılat beklentisi ise 655 milyon lira olarak açıklandı.