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Bu yemekleri asla 2. kez ısıtmayın

İşte tekrar ısıtıldığında gıda zehirlenmesine yol açabilecek yiyecekler...

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:50
Bu yemekleri asla 2. kez ısıtmayın

Bir önceki günden kalan yemekleri buzdolabına koymak ve ertesi gün yeniden ısıtmak, hemen her evde mutfakların vazgeçilmez kurallarından. Yemeği israf etmemek ve mutfağın bereketine inanmak ise kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fakat bazı yiyecekler var ki; uzmanlar yeniden ısıtılmasının zehirlenmelere dahi yol açabileceğini vurguluyor. İşte ısıtıldığında tehlikeli olan o yiyecekler...

Tavuk: Uzmanlar, tavuğu tekrar ısıtmanın protein yapısını değiştirdiğini vurguluyor.  

Patates:Patatesin ise buzdolabında birkaç gün muhafaza edilebildiği ancak kalan patatesin ısıtılmadan soğuk tüketilmesinin önemli olduğu belirtiliyor.

Yumurta:Yumurtanın yeniden ısıtılması durumunda içeriğinde yüksek ısı toksik maddelere oluşabileceği ihtimalinden ötürü yine ısıtılmaması vurgulanıyor

Ispanak: Ispanağın içeriğinde yüksek oranda bulunan nitratın, yüksek ısıda nitrite dönüştüğü ve özellikle nitritin sağlığımız açısından tehlikeli olduğu özellikle belirtiliyor.

Mantar: Uzmanlara göre mantarın taze olarak hazırlanıp tüketilmesi, kesinlikle yeniden ısıtılmaması gerekiyor. 

Ancak yine de beslenme uzmanı ve doktorunuza danışmanızı önemle hatırlatmakta yarar var. 


Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:50
  1. ısıtılmadan yenmesi gereken yiyecekler
  2. ısıtılmayan gıdalar
  3. zehirleyen gıdalar
  4. mantar
  5. ıspanak
  6. yumurta
  7. patates
  8. tavuk
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