Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu yemeğin suyu ayrı faydalı...

Bamya suyu son zamanlarda çok fazla tercih edilen besleyici gıdalar arasında yer alıyor. Faydaları nelerdir işte cevapları...

18 Ağustos 2017 Cuma 09:35
Bu yemeğin suyu ayrı faydalı...

Genellikle geçmişi çok eskilere dayanan ve eskiden beri tüketilen besinler sağlığımız açısından oldukça faydalı oluyor. özellikle yazın sofralarımızı süsleyen ve damaklarda mükemmel tat bırakan bamya, sağlığımız açısından da oldukça faydalı. Bamya sebzelerinin faydalarının yanı sıra, bamya suyunun da sağlığımıza çeşitli faydaları bulunuyor. Bu haberimizde sizin için bamya suyu tarifini ve faydalarını derledik. İlk olarak bamya suyu faydalarını anlatmakla başlayalım...

İşte bamya suyunun sağlığımıza faydaları…

Boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor

Bamya suyu kışın oluşan boğaz enfeksiyonlarına, boğazda meydana gelen iltihaplanmalara ve boğaz şişmesine iyi geldiği söyleniyor.

Şeker hastalarına tavsiye ediliyor

Bamya suyu, kandaki kolesterol seviyesini düzenlediğinden şeker hastalarına ilaç olarak kullanıldığı söyleniliyor.

Kabızlığı önlemede yardımcı

Bamya suyu içenlerde kabızlık görülmediği anlaşılmıştır. Kabızlık ve hemorid problemi olanların bamya suyu içmesi tavsiye ediliyor.

Folik asit zengini

Folik asit bakımından zengin olan bamya suyunun özellikle gebelere ve çocuklara iyi geldiği söyleniyor. 

Kemik erimesini önlüyor

Kemik sağlığı açısından oldukça önemli olan bamya, özellikle kemik erimesine iyi geliyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece her türlü hastalığa karşı daha dirençli bir vücudun oluşmasına yardımcı olsun.

Peki bamya suyu nasıl hazırlanır?

İlk olarak bamyaların sap kısımlarını kesin. Daha sonra bir kavonaza ekleyerek üzerine su ekleyin. 8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için bamyaları iyice sıkıp suyu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:35
  1. sebze
  2. fayda
  3. bamya
  4. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de bir istifa daha
    1. AK Parti'de bir istifa daha
    2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
    5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
    6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
    7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
    8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
    11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
    12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
    13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
    14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
    15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
    16. Kurulan şirket sayısı düştü
    17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
    18. Pastaneden alıyoruz ama...
    19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
    20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü