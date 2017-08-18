Bu yemeğin suyu ayrı faydalı...

Genellikle geçmişi çok eskilere dayanan ve eskiden beri tüketilen besinler sağlığımız açısından oldukça faydalı oluyor. özellikle yazın sofralarımızı süsleyen ve damaklarda mükemmel tat bırakan bamya, sağlığımız açısından da oldukça faydalı. Bamya sebzelerinin faydalarının yanı sıra, bamya suyunun da sağlığımıza çeşitli faydaları bulunuyor. Bu haberimizde sizin için bamya suyu tarifini ve faydalarını derledik. İlk olarak bamya suyu faydalarını anlatmakla başlayalım...

İşte bamya suyunun sağlığımıza faydaları…

Boğaz enfeksiyonlarına iyi geliyor

Bamya suyu kışın oluşan boğaz enfeksiyonlarına, boğazda meydana gelen iltihaplanmalara ve boğaz şişmesine iyi geldiği söyleniyor.

Şeker hastalarına tavsiye ediliyor

Bamya suyu, kandaki kolesterol seviyesini düzenlediğinden şeker hastalarına ilaç olarak kullanıldığı söyleniliyor.

Kabızlığı önlemede yardımcı

Bamya suyu içenlerde kabızlık görülmediği anlaşılmıştır. Kabızlık ve hemorid problemi olanların bamya suyu içmesi tavsiye ediliyor.

Folik asit zengini

Folik asit bakımından zengin olan bamya suyunun özellikle gebelere ve çocuklara iyi geldiği söyleniyor.

Kemik erimesini önlüyor

Kemik sağlığı açısından oldukça önemli olan bamya, özellikle kemik erimesine iyi geliyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece her türlü hastalığa karşı daha dirençli bir vücudun oluşmasına yardımcı olsun.

Peki bamya suyu nasıl hazırlanır?

İlk olarak bamyaların sap kısımlarını kesin. Daha sonra bir kavonaza ekleyerek üzerine su ekleyin. 8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için bamyaları iyice sıkıp suyu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz.

Afiyet olsun.