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Bu yazıları kimin yazdığı tespit edildi

Çorlu'da çalıştığı kurumun kapıları ile araçlarına 'Burada çalışanlar FETÖ'nün has elemanlarıdır', 'Asıl FETÖ'cü burada çalışanlar' şeklinde yazılar yazan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 15:03
Bu yazıları kimin yazdığı tespit edildi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi'nin kapıları ile araçlarına, 'Burada çalışanlar FETÖ'nün has elemanlarıdır', 'Asıl FETÖ'cü burada çalışanlar' şeklinde yazılar yazan memur T.E., polis tarafından gözaltına alındı.

Çorlu İlçesi'nde Toplum Sağlığı Merkezi'nde sabah gelen görevliler, kurumun kapıları, araçları ve mescit kapısına, 'Burada çalışanlar FETÖ'nün has elemanlarıdır', 'Asıl FETÖ'cü burada çalışanlar', 'FETÖ nereye biz oraya', Fetullah çok yaşa','Yaşasın Fetullah', "Buradakiler FETÖ'ye çalışıyor aç gözlüler' yazıldığını gördü.

İhbar üzerine Toplum Sağlığı Merkezi'ne giden polis ekipleri kapsamlı çalışma yaparak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede yazıları yazan kişinin kurumda memur T.E., olduğu belirlendi. Gözaltına alınan T.E., soruşturmasının yürütüleceği Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Memur T.E.'nin yazdığı yazılar ise görevliler tarafından silindi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 15:03
  1. FETÖ
  2. Toplum Sağlığı Merkezi
  3. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
  • yy46 dk önce
    DOĞRU YAZMIŞ. """ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE """ çalışanların %99U FETÖ CÜ. Bu merkezin , toplumun sağlığı ile ilgili bi çalışmasını duydunuz mu ??? YOK. Haybeden MAAŞ ALANLARIN TOPLANDIĞI KORUNAKLI İN. Toplum Sağlığı Merkezi >> Korunaklı gizli fetö inn i. DAHA BİTMEDİ DUUUUR : Telesağlık Merkezi.sağlık bakanlığında böyle bir birim var. FETÖ NÜN İKİNCİ İNİ.
  • NUR NUR 1 sa önce
    Yemiş kafayı adam tipik fetocuhiç biri normal değil
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