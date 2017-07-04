Bu yaz yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Okulların kapanması ile birlikte çocuklara bir birinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayan Ümraniye Belediyesi 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz 15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kurdu.

“Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile 7-14 yaş grubu çocuklar ve gençler profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alacaklar.

PROGRAM:

Tarih: 04.07.2017 Salı

Saat: 11:30

Adres: İstiklal Mahallesi Ümraniye Anadolu Lisesi