Bu yaz yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
Çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan Ümraniye Belediyesi, bu yaz tatilinde çocuklara bir sürpriz yaptı. Ümraniye Belediyesi ücretsiz yüzme kurslarıyla, bir kez daha çocukların tatil keyfine mutluluk katacak.04 Temmuz 2017 Salı 22:03
Okulların kapanması ile birlikte çocuklara bir birinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayan Ümraniye Belediyesi 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz 15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kurdu.
“Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile 7-14 yaş grubu çocuklar ve gençler profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alacaklar.
PROGRAM:
Tarih: 04.07.2017 Salı
Saat: 11:30
Adres: İstiklal Mahallesi Ümraniye Anadolu Lisesi