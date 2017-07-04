Ümraniye Belediyesi tarafından 12 kültür merkezinde 6 – 18 yaş arası çocuklar ve gençler için düzenlenen Kur’an-ı Kerim, Tecvid, İslâm Ahlakı, İman Esasları, Hadis-i Şerif Dersleri ve Sosyal Aktiviteler yoğun bir katılımla devam ediyor. “Bu Yaz Öğreneceklerin Hayatta Unutulmaz” sloganıyla eğitimlere başlayan Ümraniye Belediyesi 1.200 öğrenciye Kur’an-ı Kerim, Elifba ve Yaz Okulu Kitabı hediye etti. 15 Temmuz’a kadar devam edecek olan eğitimler için veliler; yaz döneminde düzenlenen eğitimlerden çok memnun olduklarını ve bu tarz eğitimlerin çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu söyleyerek Ümraniye Belediyesine teşekkür ettiler.

Ümraniye Belediyesinin Sabahattin Zaim, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç, Necip Fazıl, Aliya İzzetbegoviç, Mehmet Akif, Semiha Ayverdi, Nurettin Topçu, Dumlupınar, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, M. Celalettin Ökten ve Ahmet Yüksel Özemre Kültür Merkezleri’nde hafta içi her gün uzman eğitimcileri tarafından verilen eğitimlerde çocuklar hem yaz tatillerini faydalı bilgiler edinerek değerlendiriyor, hem de kısa zamanda Kur an-ı Kerim öğreniyorlar.

Kursun 15 Temmuz’da sona ermesinin ardından, gerçekleşecek ödül töreni ile de öğrencilere sertifikaları dağıtılacak.